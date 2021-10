SRBIJA NA UDARU HLADNOG TALASA: Na planinama već PADA SNEG, ali niske temperature NISU ONO NAJGORE! Evo šta nas čeka u narednih 7 DANA

Danas sneg pada u mnogim predelima iznad 1200 metara nadmorske visine i zabeleo je Kopaonik, Taru, Zlatar, Staru planinu, više predele Zlatibora i mnoge druge planine, kao i više predele Peštera.

Sneg zabeleo planine. Sutra tokom dana kiša i na najvišim planinama, a ponovo će duvati košava jakog i olujnog intenziteta, ali samo na jedan dan. Pravo jesenje vreme i narednih 7 dana.

Tokom jučerašnjeg dana sneg je padao u mnogim predelima iznad 1200 metara nadmorske visine i zabeleo je Kopaonik, Taru, Zlatar, Staru planinu, više predele Zlatibora i mnoge druge planine, kao i više predele Peštera, navodi meteorolog Đorđe Đurić

Susnežice ima na oko 1000 metara nadmorske visine. Dakle, danas se nulta izoterma nalazi na oko 1300-1400 metara nadmorske visine. Susnežica I sneg očekuju se u ovim predelima sve do nedelju ujutro.

U nižim predelima takođe je veoma hladno, uz temperature od 8 do 12°C, u Beogradu od 7 do 9°C, a to su vrednosti koje odgovaraju prosečnim vrednostima za kraj novembra.

I u nedelju će u nižim predelima biti veoma hladno i kišovito, uz slične temperature kao danas, a nešto toplije biće na jugu Srbije.

-Zbog delovanja ciklona sa Jadrana i povlačenja toplije vazdušne mase sa juga, u višim slojevima atmosfere doći će do porasta temperatura, pa će u nedelju i na najvišim planinama tokom dana padati kiša, uz maksimalne temperature i na 2000 metara nadmorske visine oko 5°C, tako da će temperaturna razlika između nizija i planina biti tek nekoliko stepena - ističe Đurić.

Inače, Srbija se u nedelju nalazi između ciklona sa Jadrana i anticiklona sa severa i severoistoka Evrope, pa se ponovo zbog veoma izraženog gradijenta u košavskom području očekuje jak istočni, severoistočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima od 80 km/h.

U ponedeljak vetar u slabljenju i u skretanju na košavu.

Ipak, veoma hladno i pravo jesenje vreme očekuje se i narednih 7 dana, uz temperature ispod proseka, dok bi od sredine sedmice na severu bilo uglavnom suvo, a južnije i dalje uz kišu, a zbog prodora hladnog vazduha sa severa, na planinama se ponovo očekuje sneg.