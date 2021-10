Milorad Grčić, v. d. direktora EPS-a predstavio rezultate i planove: Zahvalnost predsedniku za očuvanje EPS-a

Očuvanje „Elektroprivrede Srbije“, modernizacija i jačanje svih proizvodnih kapaciteta, rudnika, termo i hidroelektrana kako bi EPS i u naredim godinama ostao siguran stub razvoja privrede Srbije jeste politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića i EPS dosledno sprovodi tu politiku.

Svi koji vole EPS i Srbiju i mnogi lјudi u EPS-u tražili su od mene da iz EPS-a potekne ono što je već poteklo iz Kolubare i zato imam obavezu u ime svih njih da prenesem zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću za svu podršku i celu strategiju koju smo uspeli da sprovedemo u EPS-u prethodnih pet godina, a u „Kolubari“ devet godina i da mu damo dalјu podršku za očuvanje EPS-a – rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora EPS, na predstavlјanju realizovanih i planiranih aktivnosti JP EPS u svetlu energetske krize članovima Nadzornog odbora JP EPS.

Grčić je istakao da oni koji su želeli gašenje rudnika i termoelektrana ne žele dobro EPS-u i Srbiji, već žele da dovedu Srbiju iz dana u dan iz godine u godinu u što veći zavistan energetski položaj. Kako je objasnio Grčić, plan tih lјudi je bilo gašenje blokova A1 i A2 u TENT A i dva bloka TE „Kostolac“, ukupne snage 660 megavata i pitanje je kako bismo danas funkcionisali bez tih blokova.

- Predsednik Srbije je vizionar, nije dozvolio gašenje rudnika i termoelektrana i plašio se da može da dođe do energetske krize ovih razmera. Zato danas imamo EPS u potpunosti sačuvan, a uspeli smo čak i da sačuvamo sva izdvojena preduzeća koje je neko 2003. i 20024. godine izdvojio iz EPS-a i time krenuo u raspračavanje i pokazao jasne namere i da proda EPS – rekao je Grčić. - Cilј je da za pet godina imamo veći broj megavata i u termo i sektoru OIE, a kada se uprede procenti da ne bude odnos 70:30, već da bude 60:40. Naši građani imaju najjeftiniju struju u regionu, ima je dovolјno i nije u planu povećanje cene.

Prvi čovek EPS-a je naglasio da je u poslednjih pet godina uloženo 2,36 milijardi evra u revitalizacije i modernizacije uz povećanje snage u TE i HE, izgrađena su postrojenja i sistemi za zaštitu životne sredine, urađene su revitalizacije, modernizacije i nabavke nove rudarske opreme na postojećim kopovima, grade se novi proizvodni kapaciteti. Snaga termo blokova povećana je za 180 megavata, a kada se završi sve što je planirano snaga TE biće veća za oko 225 megavata, uz ukupne investicije od 1,3 milijarde evra.

- Zaštita životne sredine je prioritet i TE na ugalј EPS-a 2027. godine biće u potpunoj usaglašenosti sa evropskim direktivama i standardima. Do sada je uloženo oko 600 miliona evra i do 2032. planirane su investicije od oko 700 miliona evra – objasnio je Grčić. – Uradili smo postrojenje za odsumporavanje u Kostolcu, takav projekat u TENT A zatekli smo u fioci i uz pomoć predsednika Srbije pokrenuti su pregovori i gradnja tog projekta koji je sada u finalnoj fazi. Isto postrojenje gradimo i u TENT B.

Grčić je predstavio najvažnije urađene rudarske projekte u Rudarskom basenu „Kolubara“ i na kopu „Drmno“, a posebno projekat otvaranja kopa

„Radlјevo“ koje je čekalo na razvoj još od 1976. godine. On je istakao da je i taj projekat pokrenut zahvalјujući podršci Aleksandra Vučića, kao i da je stav predsednika Srbije bio važan za razvoj gradnje bloka B3 u Kostolcu, koji bi na mreži trebalo da bude 2023. godine.

- Želimo da nastavimo gradnju TE „Kolubara B“, snage 350 megavata, koja je započeta osamdesetih godina, jer temelјi i deo opreme postoje. Nastavićemo da se borimo za izgradnju ovog bloka – rekao je Grčić. – Ponosan sam i što radimo van granica Srbije, uveliko radimo na projektu sistema „Gornja Drina“ koji čine HE „Buk Bijela“, „Foča“ i Paunci“, snage 181 megavat i vrednosti oko 250 miliona evra. EPS nije protiv zelene energije, naprotiv, radimo projekte solarnih i vetroelektrana. Plan je da do 2030. godine imamo 240 megavata u solarnim i 100 megavata u vetroparkovima. EPS modernizuje i HE, sa završenim revitalizacijama snaga hidro sektora povećana je za 142 megavata, a posle završetka svega planiranih revitalizacija snaga će biti ukupno veća za 190 megavata. Pored skoro završene revitalizacije HE „Đerdap 1“, revitalizovaćemo i ceo „Đerdap 2“.

Grčić je naglasio da već sada potrošnja električne energije na komercijalnom tržištu raste, otvaraju se novi pogoni, fabrike. U poslednje četiri godine na komercijalnom tržištu povećana je potrošnja za čak 13 odsto.

- EPS je ponosan na svoje rezultate. U poslednje četiri godine poslujemo samo pozitivno. Niko ne sme da nam kaže da smo gubitaš, jer to nije istina. Brojevi su neumolјivi. Naša dobit samo u prvoj polovini ove godine dobit je skoro 11,5 milijardi dinara. Naš saldo uvoz izvoz struje je veoma dobar. U periodu od 2016-2021, EPS je prodao oko 4 TWh električne energije više nego što je kupio na slobodnom tržištu i to je oko 110 miliona evra profita – rekao je Grčić.