PRIČA MLADE BEOGRAĐANKE JE ZASTRAŠUJUĆA! Poštenim poslom zaradila FALSIFIKOVAN NOVAC, pa se našla u NEOBRANOM GROŽĐU! Evo šta se desilo!

Samo u ovoj godini centralna banka pronašla je tačno 4.042 falsifikovane novčanice. Više od polovine lažnih dinarskih novčanica bile su "hiljadarke", svaka treća je bila novčanica od 2.000 dinara, a među evrima dominirale su lažne novčanice od 50 evra i 100 dolara.

Malo ljudi zna, međutim, šta se dešava ukoliko vam i pronađu lažnu novčanicu. Imajući u vidu postupak i pravila kojih se tom prilikom moraju pridržavati trgovci ili menjači, čitav "scenario" zna da bude vrlo neprijatan, čak i mučan. U sličnoj situaciji se našla i jedna mlada Beograđanka koja je za "Blic Biznis" i ispričala šta joj se zapravo i dogodilo.

- Dok sam studirala, povremeno sam radile sitne studentske poslove kako bih zaradila za džeparac. Uglavnom je to bilo preko zadruga, ali sam za taj jedan posao saznala preko kolege sa fakulteta. Naime, jednoj manjoj firmi je trebala pomoć oko sortiranja raznih faktura. Lagan posao, kancelarijski za koji ne treba neko posebno predznanje ni stručnost, kaže naša sagovornica, i dodaje da im je vlasnik firme po objavljenom poslu isplatio 150 evra na ruke.

- Tri novčanice od po 50 evra. Srećna, što sam zaradila džeparac otišla sam pravo u menjačnicu. Međutim, u menjačnici me je čovek samo pogledao i pitao odakle mi novac. Zbunjeno sam ga gledala jer nisam znala zašto me to pita i zaboga, odakle mu uopšte drskost da me tako nešto pita -nastavlja ona.

Nastavio je strogo: "Pitam, jer je jedna od ovih novčanica falsifikat i sada moram da zovem policiju". Mislim da mi je u tom trenutku srce sišlo u pete. I stvarno je došla policija. Krenuli su strogo da me propituju odakle mi novac, a ja mucajući, objašnjavala kako sam došla do novčanica - dodaje ona.

Ona kaže da su službenici popustili kada su shvatili da pred sobom imaju zbunjenu i preplašenu studentkinju koja nema pojma u šta se uvalila.

- Zato su odlučili da me puste bez bilo kakvih službenih izjava i saslušavanja uz opomenu da vodim računa gde i za koga radim. Istrčala sam iz menjačnice glavom bez obzira i dan-danas ne znam šta se tačno desilo i kako je posle tekao slučaj - zaključila je ona.

Od početka godine, NBS je pronašla 2.332 novčanice falsifikovanih dinara i 1.710 deviza. Vrednost lažnih dinara iznosi 2,8 miliona dinara, dok devize vrede 17,5 miliona dinara, što znači da je ukupna vrednost 20,3 miliona dinara ili oko 174.000 evra.

U slučaju lažnih deviza, pronađeno je 1.166 novčanica dolara, i 452 novčanice evra. Najčešći falsifikat dolara je novčanica od 100 dolara, a u slučaju evra novčanica od 50 evra. Od početka ove godine, pripadnici MUP su zaplenili 8.128 falsifikata novčanica evra u apoenima od 10, 50, 100 i 200, kao i 493 novčanice od 1.000 hrvatskih kuna koje nisu bile ni plasirane u opticaj kao pomenutih 4.042.

