USKORO NOVA SEDNICA KRIZNOG ŠTABA Brnabić: Danas konsultacije, moramo da URADIMO JEDNU STVAR!

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas nakon što je primila treću dozu vakcine protiv korona virusa, da će u toku sedmice imati konsultacije sa delom Kriznog štaba, a da se sednica ovog tela očekuje od nedelje.

Ona je naglasila da je povod za to namera da se "vidi da li je potrebno da se nešto dodatno uradi u vez sa merama".

- Mi ćemo imati sastanak Kriznog štaba tokom ove nedelje. Danas ću imati konsultacije sa medicinskim delom, da vidimo da li je potrebno bilo šta dodatno da uradimo u vezi sa merama. Mene ne zabrinjava posebno broj ljudi u bolnicama, jer to nama vakcina drži pod kontrolom. To je velika sreća. Ali opet medicinski radnici koji rade u kovid sistemu su užasno umorni. Broj preminulih užasno zabrinjava i to je teško videti svaki dan kad dobijamo presek. Svaki dan se plašim da vidim taj broj. Ljudi, moramo da shvatimo da umiru nevakcinisani. Toliko je lako spasiti te živote - rekla je premijerka.

- Maske u zatvorenim prostorima moraju da se nose, u javnom prevozu, tržnom centru, restoranima. Od petka ćemo imati nultu toleranciju za to. Kovid redari su tu da obezbede da svi poštuju mere - poručila je Brnabić.

- Mi nismo odustali od kovid propusnica. U petak sam se čula sa poverenikom da vidimo šta možemo, a šta ne smemo, da bismo obezbedili što manju zloupotebu. Ukoluko odlučimo da uvedemo kovid propusnicu, vi ne možete nigde ući sa samo jednom dozom vakcine. Zato je dobro da to sad odmah uradite, da ne biste morali da čekate da dobijete kovid propusnicu. Muka je velika jer treba da nađete najbolji recept da ovo pobedimo, da sačuvate ljudske živote - poručila je premijerka.