'DA LI STE NORMALNI?' PEDIJATAR LEKIĆ BESAN NA ANTIVAKSERE: Kao sekta su, nek se opravdaju umrlim trudnicama i deci na respiratorima!

Doktor Vojislav Lekić, načelnik pedijatrijske bolnice "Olga Popović Dedijer" govorio je u Jutarnjem programu Kurir televizije o sve većem broju mladih i dece koji se zaražavaju korona virusom.

- Korona bolest je nešto novo i mi učimo u hodu. Kada je počela epidemija, to je počelo od "smešnog virusa" do toga da nam umiru deca i trudnice. Drugi je veliki broj zaraženih. Od to troje dece koje su na respiratoru dvoje je oko sedamnaest godina, dok je drugo gotovo novorođenče. Ja sam apsolutno za to da se deca vakcinišu. Ali da bismo zaštitili decu najbitnije je da se svi vakcinišu. Što imate manje obolelih, manja je šansa za zaražavanjem - navodi doktor Lekić.

Doktor Lekić je dodao i da je sada teško razlikovati koronu od drugih smetnji koje se javljaju kod deteta.

- Sad dolazimo do toga da je svako drugo dete alergično na nešto. Treba uvek da se konsultuje sa pedijatrom, ako je dete i u ranijim godinama u ovo doba imalo zapušen nos, onda nije kovid - rekao je dr Lekić.

Ako se ne vakcinišemo, biće samo gore

- Moj stav je da ako se ne vakcinišemo, ići će sve više, virus gleda da preživi, samo tinja i pitanje je kada će buknuti. Najveća moć je kod roditelja. Mladih i mlađih ima sve više na respiratorima. Malo ima tih antivaksera, ali su kao sekta, što ih ima manje to su agresivniji. Što je najgore još ti treba njima da se pravdaš. Da li je to normalno? Opravdajte se onim umrlim trudnicama, detetu od pet dana, pre nekoliko dana petoro njih mlađih od 25 godina je umrlo. Njima se pravdajte - rekao je doktor Petrović, koji se osvrnuo i na kliničku sliku kod dece:

- Klinička slika kovida kod dece je vrlo raznolika. Masa dece će sigurno proći nedijagnostikovano, jer će biti blagi simptomi. Jedan od simtoma jeste nedostatak mirisa i ukusa.

Autor: