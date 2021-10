Stan u OVOM GRADU je jeftiji je od garaže u Beogradu! OPŠTA POMAMA ZA NEKRETNINAMA U SRCU ŠUMADIJE

Čak i da imate mesečnu pretplatu na parking mesto u zonama Beograda, traženje parkinga je svakako postalo "noćna mora", i to dobro znaju svi vozači.

Ako ste aktivni vozač, onda znate koliko je teško naći parking mesto u užem i širem centru prestonice, odnosno u delovima grada koji pripadaju zonama (od 1 do 3). S druge strane, parking mesto se sve teže nalazi u na obodu grada, tamo gde su predviđeni i besplatni parkinzi, te se vozači neretko parkiraju na trotoaru ili drugim rečima - maltene "gde stignu".

Takav scenario sasvim logično u prvi plan stavlja garaže i njihov značaj, ali - i to zadovoljstvo košta, i to papreno. Tako se na Vračaru ovih dana mogu naći garaže na prodaju za čak 30.000 evra, u ulicama Hadži Prodanova i Cara Nikolaja II. U oba slučaja, reč je o garažnim mestima veličine 12 kvadrata.

Oni koji žive na Vračaru i u okolini znaju koliko je traženje parkinga vremenom postalo "noćna mora", te svako ko je u prilici spreman je da kupi garažno mesto ili da ga mesečno iznajmljuje, ali ni tu cene nisu male. Ponovo nailazimo na klasičan zakon ponude i potražnje, koji bi mogao da "oslabi" kada zaživi beogradski metro.

U proseku, kvadrat garaže u ovom delu grada košta 1.200 do 1.500 evra, mada cifra ide i do 2.500 evra. Poređenja radi, u ovom momentu možete kupiti stan od 40 kvadrata u Kragujevcu, nadomak popularnog tržnog centra (dakle, blizu jezgra grada), za 27.000 evra. To znači da je cena po kvadratu oko 670 evra.

Treba imati u vidu da je prosečna cena stambenog kvadrata u Kragujevcu oko 900-1.000 evra, ali se nalaze i znatno povoljnije opcije, koje su pritom solidno uređene. Dakle, imamo 600 evra za kvadrat stambenog prostora u Kragujevcu na jednoj strani, a na drugoj - do 2.500 evra po kvadratu garažnog mesta u Beogradu.

To dovoljno govori o jagmi koja vlada u srcu Srbije.

Na Novom Beogradu situacija je malo bolja, budući da ima više besplatnog mesta za parkiranje, odnosno više delova koji nisu u zonama, tačnije parkinga okolo zgrada. Ulice su prostranije, te se može naći garaža od 12 kvadrata za 9.000 evra.

Ali, recimo, takođe je veoma popularan deo oko zgrade Politike u samom centru Beograda, tačnije u Cetinjskoj ulici, gde se takođe može naći garažno mesto od nekih 14 m2 - ali za 30.000 evra. Na Gundulićevom vencu prodaje se garaža od 16 kvadrata za istu svotu novca.

Kada je reč o izdavanju, donekle dobra vest je da su cene koliko-toliko stagnirale, tako da još uvek možete naći garažno mesto po ceni od 100 do 130 evra na top lokacijama. Naravno, ima i onih koji traže 200 evra za mesec dana.