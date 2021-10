OVO JE ČEKAO 6 GODINA! Đorđe Joksimović nakon lepih vesti poručuje: Deca su se najviše radovala kada su čula da se vraćaju kući!

Đorđe Joksimović čekao je šest godina da mu vrate troje dece, a kaže da je za ovu lepu vest saznao iz medija.

- Saznao sam iz medija kada su iz Ministarstva za brigu o porodici rekli da će mi deca biti vraćena. Ćerkice su bile u kući u tom trenutku. Bilo je radosti i sreća, oni su se više radovali čak i od mene. Malopre me ćerkica zvala da pita šta se dešava i kada će da budu vraćeni - priča Đorđe.

Iako je iz nadležnog ministarstva saopšteno da je nadležni sud doneo prvostepenu odluku o vraćanju roditeljskog prava ovom čovek, on kaže da devojčice još uvek nisu kod njega kući.

- Nemam još uvek nikakvu informaciju a nedavno sam dobio zahtev da se odreknem žalbe na presudu. A to sam već uradio pre mnogo vremena. Advokat se krsti jer su decu trebali već da mi vrate. Presudu nisam ni dobio ja, već moj advokat. Trebalo je da pošalju meni presudu prvo. A on je brzom poštom morao da mi je pošalje. Ne znam šta im znači to da još koji dan zadrže decu kod hranitelja - kaže Đorđe.

Inače, Joksimoviću su 2015. godine oduzete tri maloletne ćerke, a on je nekoliko puta pešačio iz Kragujevca do Beograda, kako bi apelovao na nadležne organe da mu vrate decu.

Decu mu je oduzeo Centar za socijalni rad 2015. godine zbog, kako su tada naveli, naedekvatnih uslova za život.

Njegova žena se nalazi na lečenju, a Đorđe u to vreme nije radio. Nakon što je ova priča objavljena u medijima, veliki broj građana Srbije mu je pritekao u pomoć pa je dobio stalno zaposlenje i renovirana mu je kuća.

"Sve se dogovaramo!" Đorđe Joksimović kaže da sve radi u dogovoru sa decom, a kada se budu vratili prvo želi da što više vremena provedu nasamo. - Mi smo porodica. Sve se dogovaramo od hrane, pa na dalje. Kada dođu, jedno vreme želim da budem samo sa njima i familijom! Oni znaju sve šta se dešava i puna im je glava svega - rekao je on.

On je u međuvremenu ispunio sve zahteve koje su tražili od njega, ali mu deca nisu vraćena. O njegovoj borbi je snimljen čak i film.

Đorđe decu viđa samo vikendom, a kaže da je nakon informacije da će mu ćerke biti vraćene hraniteljka kod koje se nalaze već bila spremila njihove stvari za preseljenje.

- Svima nam je rečeno da će deca u ponedeljak da dođu, ali od toga ništa. Advokat je rekao da će da zove sud i da vidi šta se dešava. I on je čovek preopterećen ovim slučajem. A meni su u Centru za socijalni rad rekli da još nisu dobili rešenje od suda - kaže Đorđe i dodaje da on ima sve uslove da bi mogao da čuva svoju decu.

- Oni su vaspitani i znaju sve. Sa lakoćom mogu da se staram o njima. Nisu čak ni neka zahtevna deca. Radimo domaće zadatke svake subote ujutru, kada dođu. Sve funkcioniše kao da živimo normalno, tako da mi ništa ne pada teško. Imam i pomoć od komšinice, kao i od njihove bake i deke. A kada treba da se vrate hraniteljima, ne možeš da ih vratiš jer neće da idu... teško je i njima i meni. A ja mogu da čuvam svoju decu i imam uslove za to - zaključio je Đorđe.