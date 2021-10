KAFEDŽIJI KAZNA DO 300 HILJADA, ZA GOSTA 5 HILJADA DINARA: Sutra počinju primena i kontrola kovid-propusnica! Kon: Podržavam!

U ugostiteljske objekte u zatvorenom, od subote u 22 sata, kada počinje primena kovid-propusnica, gosti će moći da uđu sa potvrdama o vakcinaciji ili preležanoj bolesti koje već poseduju u pisanom ili elektronskom obliku.

Isto važi i za negativan rezultat PCR testa (ne stariji od 72 sata), i antigenski test, ne stariji od 48 sati. Novo, u odnosu na prekjuče postavljena tri uslova za kovid-potvrdu, jeste to što će validan "pasoš" predstavljati i rezultat testa na antitela, koji potvrđuje dovoljan nivo zaštite, ali pod uslovom da je izdat u državnoj ustanovi. Juče je dogovoreno da kontrola poštovanja nove protivepidemijske mere počne odmah u subotu uveče, ali će inspektori tada "izricati" samo usmene opomene, a kažnjavaće od ponedeljka, 25. oktobra.

One koji se ogluše o nova pravila čekaju kazne - 300.000 za pravno lice, 150.000 za preduzetnika, a za odgovorno lice u objektu 50.000 dinara. Kovid redar koji ne bude radio svoj posao moraće da plati 30.000 dinara, a gost bez kovid-sertifikata, posle 22 sata - 5.000 dinara! Gosti koji kafiće i restorane napuštaju pre 22 sata ne moraju da imaju kovid-propusnicu, koja je obavezna za one koji će u takvim prostorima boraviti duže ili sve do fajronta, u jedan sat posle ponoći.

Na sednici Vlade, u konsultaciji sa Kriznim štabom, juče je zvanično doneta odluka o ovim novim pravilima. Obaveza ugostitelja je da proveri svakog gosta pre ulaska u lokal, isto kao što to već nekoliko meseci rade u zemljama EU, pa i ponegde u regionu. Razlika je što se, recimo u Sloveniji, pokazuje samo pisana potvrda ili digitalni sertifikat, a kod nas će, kako je najavljeno, uz to redari tražiti na uvid i neki od ličnih dokumenata sa slikom. Tako bi trebalo da se spreče zloupotrebe, odnosno korišćenje tuđih dokaza o vakcinaciji ili preležanoj bolesti.

I o tome se juče diskutovalo na sastanku predsednice Vlade Ane Brnabić sa nadležnim službama, a sastanku su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor BIA Bratislav Gašić. Odlučeno je da kažnjavanje pravnih i fizičkih lica počne od ponedeljka, 25. oktobra. U subotu i nedelju će sve inspekcije biti na terenu, kako bi, zajedno sa ugostiteljima, proverili u praksi kako funkcioniše sistem. Ovaj period bez kažnjavanja za vikend ostavljen je kako bi ugostitelji imali dovoljno vremena da pronađu što bolji i efikasniji sistem organizacije i kontrole kovid-sertifikata.

Iz Vlade je objašnjeno da je cilj uvođenja kovid-propusnica isključivo zaštita zdravlja svih stanovnika, a nikako novčano kažnjavanje građana.

Stoga se Vlada Srbije nada da će se i tokom dva dana vikenda građani i privrednici ponašati odgovorno, s obzirom na to da odluka o kontroli kovid-propusnica i novčanom kažnjavanju neće biti dalje odlagana - rečeno je u Vladi Srbije.

Doktor Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba, međutim, ne veruje da će propusnice značajnije promeniti epidemiološku situaciju.

Pozdravljam propusnice, i kao član štaba i epidemiolog, ali nisam zadovoljan, zato što mislim da ove mere neće biti dovoljne. Mi smo tražili da sve što nije neophodno bude zatvoreno posle 17 sati i da nakon tog vremena bude zabranjeno javno okupljanje. Pred nama je sezona slava, zima, meseci kada je vrlo aktivan ovaj virus. Najmanje dve nedelje pred nama je slična situacija kao sada - rekao je dr Kon o stavu medicinskog dela Kriznog štaba.

Da su kovid-propusnice iznuđena mera, rekao je juče dr Ivo Udovičić, komandant VMC "Karaburma", izražavajući nadu da će dati rezultate. Prema njegovim rečima, ako pitate zdravstvene radnike, oni će uvek reći da su za strože mere jer znaju kako se epidemija suzbija.

Samo dvoje vakcinisanih

Doktor Udovičić rekao je da su kapaciteti "Karaburme" popunjeni:

Najveći problem su mesta u jedinici intenzivne nege. Trenutno tu imamo 20 pacijenata, svi su teški, na nekom od oblika mehaničke ventilacije. Među njima je samo dvoje vakcinisanih i oni su u starijem životnom dobu sa komorbiditetima. I to je potvrda potpune efikasnosti vakcine.

Korona-talas još na maksimumu

Korona-brojevi se održavaju vrlo blizu maksimuma iz ovog i prethodnih talasa, pa je juče infekcija potvrđena kod 7.327 od 25.039 testiranih. Preminulo je 59 obolelih, a broj hospitalizovanih se u odnosu na sredu uvećao samo za tri, na 6.711, ali je na respiratorima 287 pacijenata, što je 14 više.