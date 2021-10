OD SUTRA KAZNE! Sve o kovid propusnicama u ugostiteljskim objektima bez kojih nakon 22 sata rizikujete PAPRENi UDAR po džepu!

Kovid propusnice, istina u veoma ograničenom obliku, počele su da važe od subote, a od sutra će krenuti i kažnjavanje za sve one koji se ne pridržavaju novih propisa.

U trenutku kada se Srbija suočava sa novim udarom korone bilo je jasno da je neophodno nešto da se uradi, mada je već na prvi pogled jasno da je nova mera ograničenog karaktera, da se odnosi na relativno mali deo stanovništva, te da bi njena prava moć mogla da se oseti ukoliko bi u dogledno vreme bila proširena.

Kovid propusnice izazvale su veliku pažnju javnosti, pozitivne i negativne reakcije, a ostalo je i nekoliko nedoumica koje nadležni do dan danas nisu u potpunosti razrešili. Ipak, upoznaćemo vas sa deset stvari koje definitivno morate da znate o njima.

1. Gde i kada važe

Kovid propusnice su neophodne isključivo u ugostiteljskim objektima, dakle kafićima, restoranima, barovima, noćnim klubovima, i to samo u njihovim zatvorenim delovima, ali ne i baštama na otvorenom. I to isključivo nakon 22 sata. Dakle, preko dana niko vam neće tražiti nikakvu potvrdu ako sedite u zatvorenom kafiću ili restoranu. Sve do 22.00.

Kako je istakla premijerka Ana Brnabić, “ustanovljeno je da tada postoji povećana opasnost od zaražavanja zbog glasne muzike, grljenja, alkohola...”.

2. Ko može da ih dobije

Postoji nekoliko načina da dobijete kovid propusnicu. Prvi je ako ste vakcinisani, a od druge ili eventualno čak i treće ili buster doze nije prošlo više od sedam meseci. Drugi je ako imate negativan PCR test ne stariji od 72 sata, odnosno negativan antigenski test ne stariji od 48 sati.

Treći je ako imate potvrdu o preležanoj koroni u poslednjih sedam meseci.

I četvrti ako imate potvrdu o pozitivnom testu na IGG antitela urađen u državnoj laboratoriji, ne stariji od 90 dana.

3. Gde mogu da se dobiju

Kovid propusnica je u stvari isto što i Digitalni zeleni sertifikat koji su mnogi već koristili za putovanje u inostranstvo minulog leta. Prilikom vakcinacije i svakog testiranja građani na mejl dobijaju digitalni zeleni sertifikat, a mogu ga i sami preuzeti sa portala eUprave.

Za one koji slabije barataju kompjuterom, ili ga nemaju, kovid propusnicu, ako ispunjavaju uslove, mogu dobiti i na šalterima svake pošte, uz pokazan lični dokument.

4. Koje dve vrste postoje

Postoje dve vrste kovid propusnica - u papirnom i digitalnom obliku. U papirnom može da bude ona koju dobijete na vaš mejl od eUprave pa je odštampate ili ako vam je izdaju u nekoj pošti, nakon što zatražite i pokažete lični dokument.



Digitalna je ona koju imate sačuvanu na vašem mobilnom telefonu ili tabletu. U oba slučaja najvažniji je QR kod koji predstavlja vašu svojevrsnu ličnu kartu na kojoj se beleže sve vakcine, sva testiranja...

5. Ko će da ih kontroliše

Vlasnici objekata, organizatori dešavanja ili kovid redari su dužni da kontrolišu da li gosti imaju kovid propusnice. Oni to mogu da rade uz pomoć obične kamere na mobilnom telefonu, skeniranjem QR koda, kako bi utvrdili da li je sertifikat validan ili ne, odnosno da li je u zelenom ili crvenom statusu.



Skeniranje QR koda vodi na sajt eUprave gde su dostupni svi neophodni podaci o vakcinaciji i testiranjima.

6. Da li je moguće legitimisanje

Pošto kovid propusnica, odnosno zeleni sertifikat, bez obzira da li je u papirnom ili digitalnom obliku, na sebi nema fotografiju vlasnika, građanima na ulasku u ugostisteljski objekat može biti zatraženo da pokažu i lični dokument sa fotografijom, na primer ličnu kartu ili pasoš.

Kako su objasnili nadležni, ova mogućnost je data kovid redarima.

7. Ko će sve to da nadzire

Nadzor nad primenom kovid propusnica vršiće 2.400 inspektora svih inspekcija, ali će u prvom planu biti sanitarna i komunalna inspekcija, kao i Komunalna milicija.

Oni će takođe moći da posle 22 časa u zatvorenim ugostiteljskim objektima traže gostima da pokažu svoje kovid propusnice, kao i lična dokumenta, kako bi utvrdili da li su poštovani propisi.

8. Kolike su kazne predviđene

Kazna za pravno lice je 300.000 dinara, za preduzetnike 150.000, odgovorno lice u firmi 50.000, kovid redara 30.000 i za gosta objekta 5.000 dinara.

Predsednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor ministarka Marija Obradović rekla je da će

lokal u kojem se nađu ljudi bez kovid propusnica morati da bude zatvoren na 24 sata, a ukoliko se narednog dana ponovi isti slučaj biće novčano kažnjeni.

9. Da li važi i za strance

Da, kovid propusnice su neophodne i za strance. Oni će u ugostiteljske objekte posle 22 sata moći da uđu uz digitalni sertifikat Evropske unije ili sertifikat bilo koje zemlje sa kojom Srbija ima potpisan ugovor o priznavanju sertifikata (Andora, Austrija, Belgija, Gruzija, Egipat, Estonija, R. Irska, Island, Italija, Jermenija, Kabo Verde, Kipar, Liban, Litvanija, Lihtenštajn, Malta, Maroko, Moldavija, Nemačka, San Marino, Slovačka, Tunis, Velika Britanija, Ukrajina, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Švajcarska i Španija).

10. Da li su potrebne za svadbe

Da, baš kao i za sva druga slavlja i okupljanja u ugostiteljskim objektima, ako su zatvorenog tipa i dešavaju se posle 22 sata. Kovid propusnice nisu potrebne za žurke na otvorenom i one koje se završe do 22 sata u zatvorenom.

U suprotnom inspekcija može da kontroliše goste na proslavi i traži im kovid propusnice, a ako ih nemaju da isprazne objekat i napišu kazne organizatorima, vlasnicima objekta i fizičkim licima.

Sporni testovi iz privatnih laboratorija

Jedna od dilemama koju nadležni još nisu rešili je da li zeleni sertifikat, odnosno kovid propusnicu, mogu da dobiju oni koji su radili antigenske testove u privatnim laboratorijama.

– Neke privatne laboratorije koriste antigenske testove koji nisu u skladu sa standardima EU, tako da moramo da ograničimo da svi kovid sertifikati koji budu izdati, budu u skladu sa EU sertifikatima – rekla je Ana Brnabić.

Tim povodom oglasila se i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

- Testovi koji nisu urađeni u jednoj od referentnih, odnosno državnih labaratorija, neće biti vidljivi u Digitalnom zelenom sertifikatu. Rezultati PCR ili brzog antigenskog testa su vidljivi u sertifikatu samo kada su urađeni u državnim labaratorijama.

Kovid propusnice nisu neophodne samo gostima u ugostiteljskim objektima, već i svim zaposlenima koji rade u njima posle 22 sata. Kako je najavljeno, inspekcije će svakodnevno kontrolisati posle 22 časa i da li zaposleni imaju zelene sertifikate.

Džabe testovi za goste kafića, ali...

Pojedini kafići u Beogradu su otišli korak dalje pa su ispred ulaza u svoje objekte obezbedili brzo testiranje! Negde je besplatno, a negde po sniženim cenama košta oko 500 dinara. Ima i onih koji su odabrali srednju varijantu, pa svojim gostima, ako se pozovu na ime kafane, obezbeđuju u pojedinim privatnim laboratorijama popust na brzo testiranje, koje tako izađe 500 do 600 dinara.

Premijerka Brnabić je, međutim, istakla “da se neće priznavati testovi urađeni ispred kafića”.

Tim povodom Kancelarija za IT i elektronsku upravu izdala je saopštenje.

- Važno obaveštenje u vezi validnosti Digitalnih zelenih sertifikata za ulazak u objekte nakon 22 časa. Povodom natpisa koji su se pojavili na društvenim mrežama, a tiču se testiranja pred sam ulazak u objekte nakon 22 časa, obaveštavamo sve građane da testovi koji nisu urađeni u jednoj od referentnih, odnosno državnih labaratorija, neće biti vidljivi u Digitalnom zelenom sertifikatu - podvukli su u ovoj kancelariji.

Kako su istakli, rezultati PCR ili brzog antigenskog testa su vidljivi u sertifikatu samo kada su urađeni u državnim labaratorijama i samo takvi će biti vidljivi prilikom očitavanja QR koda od strane inspekcije ili kovid redara u objektu u koji je neko došao nakon 22 časa.

