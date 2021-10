OD VEČERAS PLJUŠTE KAZNE! Ovo je sve o kovid propusnicama u ugostiteljskim objektima bez kojih nakon 22 sata rizikujete da vas 'udare po džepu'

Kovid povid propusnice, zvanično su počele da važe od subote, a od danas kreće i kažnjavanje za sve one koji se ne pridržavaju novih propisa. Ukoliko ne želite da platite kaznu, posle 22 časa, moraće da posedujute sertifikat. Kazna za pravno lice je 300.000 dinara, za preduzetnike 150.000, odgovorno lice u firmi 50.000, kovid redara 30.000 i za gosta objekta 5.000 dinara.

Iako je ocena dela javnosti da su kovid propusnice za tri sata besmislene, deo epidemiologa smatra da se u klubovima i u noćnom provodu veliki procenat ljudi zarazi, te i da nije tako "besmisleno". S druge strane, lekari iz Kriznog štaba slažu se da ova mera treba da važi tokom celog dana.

Kovid propusnice izazvale su veliku pažnju javnosti, pozitivne i negativne reakcije, a ostalo je i nekoliko nedoumica koje nadležni do dan danas nisu u potpunosti razrešili. Ipak, upoznaćemo vas sa deset stvari koje definitivno morate da znate o njima.

Premijerka Srbije Ana Brnabić objasnila je da sada 55 odsto vakcinisanih, te da je ova mera prvenstveno motivaciona za mlade.

-Imamo malo mladih koji su vakcinisani, tako da ćemo ići u svaki fakultet, školu, razgovaraćemo sa mladima da vidimo zašto neće da se vakcinišu i pokušaćemo da to sa njima rešimo - izjavila je Brnabić za TV Pink.

Što se tiče kovid propusnica, podsetila je, da nevakcinisani mogu boraviti u zatvorenom prostoru posle 22 sata: uz negativan antigenski test, negativan PCR test ili potvrdu o preležanom korona virusu.

- Od početka borbe protiv virusa nismo razmišljali o političkim problemima i posledicama. Išli smo na zaštitu zdravlja i ekonomije jer, uprkos pandemiji, Srbija mora da radi. Nabavljamo najinovativnije i najskuplje lekove, i to među prvima u svetu, a osim zdravlja i ekonomije, treća tačka trougla je mentalno zdravlje ljudi. Sve je više ljudi koji pate od depresije, anksioznosti, a među njima je sve više mladih - izjavila je premijerka.

Zašto su vam neophodne kovid propusnice

Kovid propusnice su neophodne isključivo u ugostiteljskim objektima, kafićima, restoranima, barovima, noćnim klubovima, i to samo u njihovim zatvorenim delovima, ali ne i baštama na otvore to inom. Isključivo nakon 22 sata. Dakle, preko dana niko vam neće tražiti nikakvu potvrdu ako sedite u zatvorenom kafiću ili restoranu. Sve do 22.00.

Postoje dve vrste kovid propusnica - u papirnom i digitalnom obliku. U papirnom može da bude ona koju dobijete na vaš mejl od eUprave pa je odštampate ili ako vam je izdaju u nekoj pošti, nakon što zatražite i pokažete lični dokument.

Kako ih možete dobiti?

Kovid propusnica je u stvari isto što i Digitalni zeleni sertifikat koji su mnogi već koristili za putovanje u inostranstvo minulog leta. Prilikom vakcinacije i svakog testiranja građani na mejl dobijaju digitalni zeleni sertifikat, a mogu ga i sami preuzeti sa portala eUprave.

Za one koji slabije barataju kompjuterom, ili ga nemaju, kovid propusnicu, ako ispunjavaju uslove, mogu dobiti i na šalterima svake pošte, uz pokazan lični dokument.

Za one koji se testiraju u za antigenske i PCR testove, iz Vlade nagšavaju da su validni samo oni testovi koji se dobijaju u državnim laboratorijama.

Ko će da ih kontroliše?

Kontrolu vrše vlasnici objekata, organizatori dešavanja ili kovid redari su dužni da kontrolišu da li gosti imaju kovid propusnice. Oni to mogu da rade uz pomoć obične kamere na mobilnom telefonu, skeniranjem QR koda, kako bi utvrdili da li je sertifikat validan ili ne, odnosno da li je u zelenom ili crvenom statusu.

Nadzor nad primenom kovid propusnica vršiće 2.400 inspektora svih inspekcija, ali će u prvom planu biti sanitarna i komunalna inspekcija, kao i Komunalna milicija.

Oni će takođe moći da posle 22 časa u zatvorenim ugostiteljskim objektima traže gostima da pokažu svoje kovid propusnice, kao i lična dokumenta, kako bi utvrdili da li su poštovani propisi.

