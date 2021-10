Danas jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem, a po kotlinama i nizijama je moguća magla ili niska oblačnost sa sumaglicom.

Tokom dana, očekuje se pretežno sunčano i malo toplije nego u sredu, osim u ređim oblastima gde se zadrži magla ili sumaglica.

Vetar slab istočnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 4°C, a maksimalna od 14°C do 17°C, u Užicu i Prijepolju do 10°C zbog sumaglice i magle. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od 4°C do 10°C.

