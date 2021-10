Društvenim mrežama kruži objava jednog Dalibora koji ima neverovatan zahtev, traži nekog da ga zarazi kovidom.

On je na svom Fejsbuk profilu objavio neobičan, da ne kažemo sulud, oglas. Naime, on traži neku osobu sa pozitivnim PCR testom, kako bi ga zarazila, a on bi tu uslugu zauzvrat platio.

- Plaćam 5.000 dinara da me neko zarazi kovid virusom. Kandidat mora da ima PCR test gde mu piše da je pozitivan i da ima simptome bolesti. Potrebno je samo da budemo u istoj prostoriji jedno 15-ak minuta i da kašlje u mene što više može da se što pre zarazim. Ovo tražim iz razloga što želim da nakon što budem dobio virus i preležim ga, uradim PCR test da sam pozitivan na virus i da mogu slobodno da se krećem gradom posle 22 časa jer se bojim da primim vakcinu. Ponude mi šaljite u inbox - stoji u objavi.

U komentarima ga jedni prijatelji podržavaju, dok drugi osuđuju njegovu suludu nameru.

