DR KON O GORUĆIM TEMAMA: Pravi efekti KOVID PROPUSNICA mogu se videti samo pod OVIM USLOVOM

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ocenjuje da ne može da se čeka 10 dana do dve nedelje sa merama, te da nećemo videti efekte kovid propusnica posle 22 sata. Ako i dođe do usporavanja, to će biti zbog prirodnog toka, smatra on.

- Pravi efekti mogu da se vide ako se ta odluka uvede na 24 sata i to će biti vrlo čvrst stav medicinskog dela Kriznog štaba, ne samo epidemiologa nego kompletnog medicinskog dela Kriznog štaba usaglašen sa ministrom zdravlja, a Ministarstvo prosvete može da se uklopi u bilo kakve odluke koje bi bile sinhrone - navodi Kon.

Pre razmatranja na Kriznom štabu, epidemiolog je naveo da će verovatno doći do konsultacija sa premijerkom Anom Brnabić.

- Nadam se da se približavamo sagledavanju kod svih da nema drugog izlaza. Istina je i da same kovid propusnice ne rešavaju ništa. One kada bi ostale takve to bi bilo odvajanjje ljudi bez ikakvog drugog cilja. Cilj je da bude što više imunih ljudi, te treba ubrzati vakcinaciju. Izlaz iz ovoga jeste vakcinacija ili da se zaražavamo - kaže Kon.

On pojašnjava da se kovid propusnicama i nekim merama produžava čitav proces ako se ne vakcinišemo.

- Kada se posmatra analiza i kada se ide po opštinama i kada se vidi skok u nekim danima, obično je to ponedeljak utorak, jer je za vikend bila neka proslava, recimo proslava punoletstva, vi tačno možete videti posledice takve proslave koje se ulivaju u školu i to je toliko ubedljivo da nema nikakvog razloga za sumnju - objašnjava epidemiolog, te kaže da toga ne bi bilo da postoje kovid propusnice, jer slavlja kao takvog ne bi bilo i samim tim ni mogućnosti za masovno zaražavanje.

O Kriznom štabu i tenzijama

Doktor Kon je pojasnio i kako izgledaju sednice Kriznog štaba te da li ima tenzija između medicinskog i ekonomskog dela.

Mi smo jedinstveno telo. Mi smo se zbog različitih uglova samo naizgled podelili. Tu nema nekog ozbiljnog sukoba, ali ima suprotstavljenih mišljenja. Iz toga izlazimo neko zadovoljniji, neko manje zadovoljan, neko nezadovoljan, ali svi smo na istom poslu. Ja ne mogu i gotovo da ne želim uopšte neke aspekte da razmatram, jer razmišljam samo o aspektu čuvanja narodnog zdravlja - objašnjava epidemiolog.

On kaže da sa druge strane postoje oni koji razmišljaju o socio-ekonomskim aspektima i napetosti u društvu, ali da on to nije u stanju da podrži.

- Ima tu i emocija, ali svi radimo isti posao i na istom smo tragu. To što neki misle da bi umeli bolje o tome nemamo vremena da razmišljamo.

Kon ističe da podršku za ono što radi dobija od svih i od predsednika i premijerke, te da imaju jasna prava da izraze svoje stavove i da se bore za njih.

O noći protesta ispred njegove zgrade

- Ja ne znam ko su ti ljudi da li su antivakseri ili nazovi borci za ljudska prava, sasvim svejedno, nije prijatno bilo, ali nemam uopšte vremena ni da razmišljam o svojoj bezbednosti. Osećam punu podršku što se države tiče. Ne osećam se nimalo uplašeno - priča Kon dodajući da je ono što ga brine jeste mir njegove proodice.

On kaže da nije bio u stanu u noći kada se to dogodilo, te da se mimoišao sa demonstrantima ispred njegove zgrade.

- Bili su prisutni članovi moje porodice - objašnjava epidemiolog i dodaje da nema vremena da se osvrće, te da svako radi svoj posao.

O brojevima umrlih i zaraženih

Komentarišući činjenicu da sada imamo jednak broj umrlih kao u decembru prošle godine kada nismo imali vakcinu član Kriznog štaba kaže da dve doze vakcine nije dovoljno, te da se to shvatilo tek u junu mesecu nakon podataka iz Izraela, te da se tek tada počelo razmišljati na tu temu.

- Dve doze nisu bile dovoljne da spreče infekciju da dođe do zaražavanja, pa i da spreče mogućnost prenošenja među onima koji su vakcinisani. To ozbiljno sprečava širenje virusa, što je suština. U takvoj situaciji smo tako dočekali potpuno raširenih ruku ovaj virus ne poštujući nikakve mere preko leta, što je dovelo do povećanja njegove snage, potencijala - smatra on.

Epidemiolog kaže da smo imali ranije mere koje su predlagane još u junu ne bismo imali ovakvu situaciju.

- Što se mrtvih tiče, sve se duže leče oboleli. Imate ljude koji se po pet nedelja leče i tek onda tragično završe. U početku je do tragičnog zavšetka dolazilo posle nekoliko dana. Tako da vi imate bolnice pune teških bolesnika, umiranje se na taj način akumulira. Sa druge strane, postoji veliki broj smrti koje nisu registrovane, a koje se kasnije otkrivaju - pojašnjava član Kriznog štaba.

O učinku vakcina

- Tražio sam da se uradi anliza hospitalizovanih na intenzivnim negama - koliko je ljudi vakcinisano, koliko nije. To sam tražio početkom oktobra, a o tome se priča od septembra meseca - kaže Kon i da je problem u povezivanju podataka, a ne o tome da Batut nešto krije.

Što se kovida tiče veliko je pitanje koliko će trajati imunitet nakon treće doze, smatra epidmiolog i dodaje da kao što nas je iznenadilo nakon druge, postoji eventualno mogućnost da i treća ima ograničeno delovanje.

Takođe, pitanje je i koliko će se ovaj virus ponašati sezonski ili će pojavljivati kao sada da nekoliko meseci miruje, pa nekoliko meseci da divlja. Što se tiče kolektivnog imuniteta tu jeste problem što dve doze ne predstavljaju zaštitu od prenošenja virusa, ali u svakom slučaju dobićemo neku drugačiju bolest kada svi preležimo ili se svi vakcinišemo to više neće biti bolest koja će tražiti obaveznu hospitalizaciju - kaže Kon.

O dočeku Nove godine i gripu

- Uporno sam pričao da jedino šta čovek može zasigurno reći jesu naredne dve nedelje. Stojimo stabilno na visokom nivou i ne vidi se trend opadanja i mislim da se neće videti sve dok se ne uvedu ove mere i značajno poveća obuhvat vakcinacije. Ukoliko mi to uspemo da uradimo do Nove godine dosta toga nam zavisi i šta će biti sa gripom - objašnjava epidemiolog.

Kon ističe da je grip već potvrđen u Hrvatskoj te da imamo indirektne pokazatelje da je i kod nas.

- U nekim serološkim analizama je utvrđeno da je bio kod nekih ljudi. Tako da imamo vereovatno importovane slučajeve. Kako će se grip ponašati kada počne da se povlači kovid to zaista ne znamo i zato ponovo pozivam na vakcinaciju protiv gripa - kaže Kon i opominje da je važno da se primi i vakcina protiv pneumokoka za najteže bakterijeske infekcije.

On kaže da je velika stvar što se SPC oglasila i preporučila da se slave ovijaju u krugu porodica.

- Što se tiče dočeka Nove godine ako zažive kovid propusnice biće reči i o takvim mogućnostima. Međutim, kako smo mi poznati kao ljudi koji ne poštuju mere, te da je jedina mera koju razumemo je potpuna zabrana videćemo šta će na kraju biti. Nadam se da će se to izmeniti - objašnjava Kon.

Fajzer+Fajzer+Fajzer

Doktor Kon je ispričao i svoje iskustvo sa vakcinacijom i stečenim imunitetom nakom primanja treće doze.

- Primio sam sve tri doze Fajzera. Odmah sam se prijavio da svojim primerom podstaknem ljude. Sasvim slučajno je bilo tako jer je ona prva stigla isto tako bih se vakcinisao sa bilo kojom koja je prva stigla.

On kaže da je utisak da nakon Sinofarm vakcine relativno brže dolazi do pada imuniteta.

Odluka o manjem razmaku između druge i treće doze doneta je nakon podaaka iz naše zemlje, a procenjivao ih je Nacionalni komitet. Kon nema podatke za pojedinačne vakcine, ali je zaključak da je svaki treći hospitalizovani bio vakcinisan nekom vakcinom.

- Razlika postoji u kliničkoj slici i to je nešto što traži temeljnu analizu. Svaka ustanova bi trebalo da uradi svoju analizu - kaže on, ali ističe da oni sada nemaju vremena da se time bave.

Ja sam dijabetičar i hronični bolesnik i na šest meseci se redovno kontrolišem. Sada je to češće i radim to na neka dva meseca i tada vadim antitela. Antitela lično imam. Posle treće doze došlo je do naglog skoka i postoji imunološka memorija - zaključuje Kon.