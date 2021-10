Tiodorović o Kriznom štabu: Tražili smo da sve stane do 17 sati, a posle toga da funkcionišu samo pumpe, apoteke i snabdevanje hranom

Član Kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović ocenjuje da uvođenje kovid propusnica na tri sata neće imati efekta, zalaže se za oštrije mere.

On se osvrnuo i na stavove kolega iz Ujedinjeni protiv kovida - smatra da ne postoji suštinska ralika, kaže da je spreman i da se sastane sa njma. Ipak, ima i jasnu poruku - politiku treba ostaviti po strani i baviti se spasavanjem ljudskih života.

KOVID PROPUSNICE - Kao što je poznato, one će važiti samo tri sada dnevno i isključivo će se kontrolisati u ugostiteljskim objektima. Evo šta dr Tiodorović misli da li je to dovoljno i da li će imati efekta?

- Medicinski deo Kriznog štaba ostaje pri svojim stavovima od pretprošle sednice. Mi smo tražili da sve stane do 17 sati. Od 17 sati da funkcionišu samo pumpe, apoteke, snabdevanje hranom, samo ono što narodu morate da obezbedite. Da to bude makar 10 dana, ali znamo dobro da tih 10 dana nije dovoljno, ali potrebno je da se oseti neka promena u ponašanju. Ima krivaca i u državi i u pojedincima, svi smo odgovorni. To što ćemo mi od 22 sata imati primenu propusnica, to neće imati efekta, to ne može imati efekta. Zvao me je jedan prijatelj vlasnik jednog restorana u Nišu i kaže: Šta će mi to od 22 sata, imaću probleme i sukobe, treba da zovem policiju. Što niste uveli odmah da propusnice 24 sata važe za sve zatvorene prostore. Još u junu sam rekao da će biti problema i da moramo da pooštrimo kontrolu mera i da moramo da podignemo vakcinaciju najmanje na 70-75 posto, sada već znamo da je potrebno 80-85 posto. Mogli smo da budemo kao Portugalija. Moramo da imamo socijologa, komunikologa, psihologa u Kriznom štabu.

Od Vas smo čuli stav da bi škole trebalo da pređu na onlajn nastavu, ipak takva odluka još nije usvojena u praksi – da li uskoro možemo očekivati da takav predlog struke bude usvojen?

- Stav da tražimo onlajn nastavu za osnovne i srednje škole je bio zasnovan na mišljenju pedijatara. Bio je jasan poziv od strane pedijatara i mi smo jednoglasno to podržali. Pedijatri su rekli – neka bude barem 10 10 dana, a da li je to dovoljno, to je sada za diskusiju. Ipak, potrebno je da napravimo neki presek. Ne testiraju se sva deca, pa ne postoji način da vi imate precizan broj obolele dece u svakom trenutku. Roditelji koji su pozitivni šalju svoju decu u vrtiće i u škole, pa, molim vas, to nije u redu. Ako ste vi u samoizolaciji, vaše dete ostaje sa vama, jer to dete ne mora biti uočljivo bolesno. Imao sam slučaj da me zovu učitelji i nastavnici i kažu – vidimo da dete nije baš najbolje, čak i da ima temperaturu, a kaže da su ga roditelji poslali u školu. Svako od nas snosi odgovornost za ono što se dešava. Ja očekujem da mi sledeće nedelje napravimo ozbiljnu analizu i proverimo da li ima efekta ovaj kombinovani model. Na osnovu toga ćemo proceniti. Mi se tu ne razlikujemo mnogo od Ujedinjenih protiv kovida, mogu da budu samo varijacije na temu, nema tu razlike u suštini. Ja poštujem sve kolege koji rade u crvenoj zoni, koji se bore zajedno sa svim ostalima,ako su oni članovi tog udruženja, to mene ne interesuje, mene interesuje njihov stav kao koleginica i kolega. Ne ulazim u politiku, ne želim, alergičan sam u to kada se u zdravstvo ubaci politika. Potpuno je jasno da imamo vrlo sličan stav. Mnogi profesori koji su u Udruženju ujedinjeni protiv kovida jako se dobro znamo i poštujemo se, a da li se mi baš politički slažemo, ne znam, savako ima stvo stav to je pitanje demokratije. Vakcinacija nije pitanje demokratije, nego pitanje civilizacije.

Da li biste pristali na neki zajednički sastanak i stručan razgovor sa kolegama iz Ujednjeni protiv kovida?

- Ako mene pitatae lično, ja sam spreman. Ima tu i profesora sa kojima sam pisao udžbenike i zajedno smo rešavali mnoga pitanja epidemiologije, ja sa njima ne mogu da budem na rastojanju kao da smo dva tabora. Ipak, smeta mi ako vidim, a ima nekih kod kojih to preovladava, da iza svega stoji politika. Dajte da spašavao ljudske živote i ovaj ovaj narod, a iza toga tu su iztboti i parlament vodite raspravu koliko god hočete tamo, jedino taj način priznajem.

Tiodorović je govorio i o tome da li je ikada pomislio da napusti Krizni štab.

- Moja je obaveza kao penzionera i redovnog profesora da se odazovem na poziv kako bi sprečio nešto što je opasno i što ugrožava celu naciju. Nisam član nijedne stranke i to me se ne tiče. Uvek se preispitujem, ali neću nikome da dam zadovoljstvo. Nisam bežao ni sa fronta u ratu, a kamoli sada da se sklonim - rekao je on.

Nikakve dnevnice, nikakvo plaćanje bilo čega



Lider nekadašnje Demokratske opozicije Srbije Milan St. Protić je nedavno naveo da članovi Kriznog štaba mesečno dobijaju 400.000 dinara. Ova tvrdnja razljutila je iskusnog niškog epidemiologa:

- Ne znam odakle mu to, kako je uopšte došao do takve informacije. Propali ambasador, tobožnji političar, tobožnji istoričar. Ne mogu da biram reči, nije ih ni on birao. Ja samo znam da sam penzioner, imam svoju penziju koju sam zaradio i ništa osim toga. Da bih radio u Kriznom štabu ja imam jedino obezbeđen prevoz od Niša do Beograda i nazad, i na teren Niš, Vranje, Leskovac, Kruševac… Nikakve dnevnice, nikakvo plaćanje bilo čega. To su stvari koje se lako mogu proveriti. Propali ambasador, tobožnji političar, tobožnji istoričar. Ne mogu da biram reči, nije ih ni on birao. Ako je hteo da postigne neki poen, da se vrati na političku scenu, nemam ništa protiv, ali pravim razlike između toga kakav je ko čovek. Mene ne interesuje koja je vlast u pitanju, niti sam u bilo kojoj stranci. Nikad nisam razmišljao u ovom poslu o bilo kojoj politici, osim o politici očuvanja zdravlja. Strašno me pogađa. Ja nemam nijednog prebijenog dinara od angažovanja u Kriznom štabu. Sa indignacijom odbijam takve optužbe. Moji sugrašani koji me gledaju svakog dana i vide koliko se mučim da nešto obezbedim svojoj porodici, oni su mi najbolji svedoci.

