Vučić: Nećemo nikad dati policiji zeleno svetlo da oštrije reaguje, već samo minimalno

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da država nikada neće dati "zeleno svetlo" policiji da oštrije reaguje prema blokaderima već samo uz minimalnu upotrebu sile i u krajnjoj nuždi.

"To da tučemo nekoga? Ne, nikada. Policija se brani, policija reaguje u krajnjoj nuždi, policija reaguje u skladu sa zakonom i policija reaguje minimalnom upotrebom sile, donjim pragom - apsolutno", rekao je Vučić na pitanje tokom gostovanja na Informeru da li će dati "zeleno svetlo" policiji da reaguje žustrije.

Vučić je rekao da su, sa druge strane, oni dali "zeleno svetlo" - za nasilje.

"Moram da vam kažem, 15. marta oni nisu dali zeleno svetlo zato što je trebalo neki unutar države da završe posao što ste mogli da vidite delimično i po onoj slici, kasnije objavljenoj. Trebalo je neki drugi da završe posao. Sad su dali zeleno svetlo sebe precenjujući, druge potcenjujući. Kada su oni rekli to zeleno svetlo 28. juna mi smo se pogledali. Ja sam bio u situacionoj sobi, operativnom centru, mi smo se nasmejali, samo sam rekao, ne razumem, šta će ovako malo ljudi", rekao je Vučić.

Dodao je da se onda videlo siledžijstvo, jer su počeli da koriste motke protiv policajaca, koji su bili strpljivi, trpeljivi.

"Svakoga dana policija troši ogroman novac, mi građani Srbije plaćamo ogroman novac, da bismo sačuvali bezbednost blokadera. Svuda gde vidite parkirani automobil, njih dvojica biciklista idu od Negotina do Knjaževca, dva naša automobila ih prate napred i pozadi da bi ta dvojica blokadera bili dočekani kao heroji od strane njih 120 i to je to. Tako vam to ide svakog dana. Svakog dana svuda ih obezbeđujemo na kriminalnim skupovima, dakle ilegalnim skupovima, protivzakonito orijentisanim i ljudi to moraju da znaju", naglasio je Vučić.

Rekao je da izbor države, kao i njega, zato što hoće da sačuvaju živote svih.

"Opametiće se ti mladi ljudi", dodao je Vučić.

Autor: S.M.