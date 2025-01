Vučić: Nikada neću pristati na prelaznu vladu, nudim im savetodavni referendum

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nikada neće prihvatiti prelaznu vladu, a da nudi opoziciji savetodavni referendum o poverenju predsedniku Republike.

"Nije u pitanju predaja vlasti. Ja hoću da im predam vlast na osnovu savetodavnog referenduma, ali ja hoću da se pita ceo narod u Srbiji, a ne da se pita deo beogradske, novosadske, urbane elite širom Srbije", rekao je Vučić na TV Hepi.

Međutim, kako je naveo, opozicija je zaključila da je lakše da ga ubiju da bi imali vlast.

"Ako se to bude dogodilo, samo nemojte da kažete da niste znali da su to tražili", naveo je Vučić.

On je rekao da je opoziciji "skrivio" jer je tokom njegove vlasti Srbija postala uspešnija zemlja nego za vreme njihove vlasti do 2012. godine.

Naveo je da je od 2000. do 2012. izgrađeno nula zdravstvenih objekata, a od 2012. do 2025. godine 152.

"Broj naučno-tehnoloških parkova u njihovo vreme je nula, u naše pet izgrađeno. Srbija je za vreme žutih zarađivala 2012. godine 35,1 milijardu, a 2024. godine 82,8 milijardi. Pogledajte koliko Srbija više vredi, više zarađuje i koliko je Srbija uspešnija nego što je bilo u to vreme. Još jedan od razloga da me ubiju", rekao je Vučić.

Naglasio je da je BDP-u po glavi stanovnika sada tri puta veći, a da je stopa nezaposlenosti sa 25,9 odsto došla na 8,1 odsto 2024, godine, a stopa nezaposlenosti mladih sa 53,2 odsto na 20 odsto.

"Imamo 500.000 ljudi više zaposlenih, pola miliona više ljudi zaposlenih. Dobar razlog da me ubiju. Slabo ide Srbiji, pa je vreme da me ubiju", rekao je ironično predsednik Vučić.

Ukazao je da je prosečna zarada u Srbiji, kako navodi predsednik, od 336 evra 2012. došla na 842 evra u oktobru, a sada će biti negde oko 1.000 evra u decembru, dok je penzija sa 204 došla na 436 evra.

"Minimalna neto zarada sa 15.740 dinara na 53.592 dinara. Roditeljski dodatak - prvo dete sa 310 na 4.336, drugo dete sa 1.210 na 6.344, treće dete sa 2.177 na 20.695 i četvrto sa 2.903 na 27.231", istakao je Vučić.

Naveo je i rezultate za aerodrom "Nikola Tesla", prema kojima je broj putnika sa 3,3 miliona povećan na 8,4 miliona 2024., dok je broj destinacija koje smo tada imali bio 50, a danas je 147.

Vučić je rekao da je budžet za poljoprivredu sa 361 milion evra došao danas do 1.285 milijardi evra.

Kada je reč o izvozu informacionih tehnologija, prema rečima predsednika, sa 375 miliona došlo se na četiri milijarde, a broj zaposlenih u IKT industriji je sa 50.000 došao na 113.000.

"Mnogo dobrih razloga da me ubiju. Nikada se u Srbiji nije živelo bolje, što Srbi ne vole da čuju, ali tu ima mnogo razloga. Mi u Srbiji nikada ne volimo, posebno oni koji sebe doživljavaju kao elitu, a ponajmanje razloga ima da sebe smatra nekakvom elitom, ne mogu da podnesu da neko bude uspešniji od njih. Posebno onaj koji im se ne dodvorava. Posebno onaj koji im se ne ulizuje. Šta da radim? To mi je velika greška, ali ne mogu to da promenim kod sebe. I nastaviću da se ponašam na isti način. Sa još boljim rezultatima", rekao je Vučić.

