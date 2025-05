Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA ) Aleksandar Seničić izjavio je juče da, što se tiče uvođenje ETIAS sistema za ulazak u zemlje Šengena, nema novih vesti i da on još neće biti uveden.

- Nema od ETIAS-a ništa ove godine, ni E-Sistema, to su dva sistema o kojima se priča već godinama da će biti uvedeni, još uvek nisu. Odloženo je njihovo uvođenje sigurno do oktobra meseca ove godine. Putujemo ove sezone kao što smo putovali i ranije. Videćemo, ima tu puno tehničkih problema koji moraju da se reše - kazao je on.

Zaštita putnika

Govoreći o zaštiti putnika i njihovim pravima, Seničić je rekao da, kada su u pitanju individualna putovanja, tu ne može mnogo da se pomogne ukoliko dođe do žalbe i dodao da putnici treba da budu obazrivi ukoliko uplaćuju aranžmane preko određenih platformi.

- Kada dođe do problema ne možemo da budemo sigurni na koje zakone možemo da se pozivamo, jer tu važe zakoni zemlje u kojoj je taj portal registrovan. Dakle, to je ono što je problematično. Najčešće komuniciramo na stranom jeziku sa nekim ko živi jako daleko i ti problemi se vrlo teško rešavaju. Takođe, putnici treba da provere sajtove, jer se dešava da su i lažni - upozorio je Seničić.

On je dodao da, sa druge strane, kad građani putuju preko turističkih agencija, tu postoje vrlo jasni zakonski okviri i sigurnost putnika je na najvišem nivou.

- Sve agencije moraju imati garanciju putovanja, imaju velike iznose, garancije osiguravajućeg društva ili bankarske garancije. Broj žalbi je mnogo mali u odnosu na broj putnika. Ako znamo da negde između milion i po, milion i sedamsto hiljada godišnje putuje u inostranstvo, ako znamo da ima par stotina žalbi u toku godine, bar kako je registrovala turistička inspekcija, onda možemo da kažemo da je to u promilima, a ne u procentima - rekao je Seničić.

Dodao je da postoje žalbe i problemi, nerazumevanje između putnika i agencija, ali da zato postoji YUTA koja nastoji da te probleme reši na najbrži mogući način.

Šta je ETIAS sistem?

Podsetimo, reč je o sistemu za državljane 50 zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u zemlje Šengena, među kojima su i državljani Srbije.

ETIAS sistem podrazumevaju elektronsku prijavu putnika koji ulaze u zemlje Evropske unije, digitalno beleženje podataka iz pasoša, otisaka prstiju, pa i lica putnika.

Pravila će važiti za sve građane zemalja koje nisu članice Šengen zone i registracija će biti neophodna.

Koji su novi rokovi za pokretanje sistema?

EU je ranije podsetila putnike da će im ETIAS putna autorizacija biti neophodna samo nekoliko meseci nakon što sistem EES uđe u upotrebu. Budući da datum pokretanja EES još nije objavljen nakon poslednjeg odlaganja, smatra se da ETIAS neće biti potreban do kraja 2025. ili početkom 2026. godine.

Obaveza ETIAS putovanja će se odnositi na sve strane nacionalnosti koji imaju pravo na ulaz u EU bez vize. Kada se ETIAS implementira, zahtevi će moći da se podnose putem zvaničnog ETIAS sajta ili ETIAS mobilne aplikacije. ETIAS putna autorizacija će koštati 7 evra, a dokument će važiti tri godine.

Autor: Jovana Nerić