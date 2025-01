Ovaj papir biće neophodan za ulazak u EU: Na proleće dolazi do velikih promena za državljane Srbije

Naši građani bi tokom ove godine, najverovatnije na proleće, mogli da se suoče sa novinama koje se tiču ulaska u Evropsku uniju, a njih donosi elektronski sistem ETIAS za prijavljivanje za ulazak u EU, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbija (YUTA) Aleksandar Seničić.

On je rekao da se zapravo radi o sistemu gde će ljudi koji žele da putuju u EU morati da se registruju preko odgovarajuće aplikacije kada prvi put ulaze u EU i da tu registraciju plate.

Prema njegovim rečima bilo je najava da će iz EU biti uvedena dva sistema, jedan je EES, sistem ulazaka i izlazaka, a drugi ETIAS odnosno Evropska elektronska autorizacija za putovanje.

- Prvi od ova dva sistema je trebalo da zaživi u novembru prošle godine, ali se od toga odustalo, bar za sada. Najava je da će možda krenuti na proleće, međutim tada bi trebalo da krene novi ETIAS sistem koji će za nas biti osnovni sistem koji ćemo morati da popunjavamo da bismo išli u Evropsku uniju. Kako je najavljeno, njegova primena bi mogla da počne krajem marta ili početkom aprila - istakao je on.

U najkraćem, sistem ETIAS će značiti da se bez prijave u aplikaciji neće moći putovati u EU, da će putna dozvola koja se prijavljivanjem dobija koštati sedam evra, što se neće tražiti jedino od mlađih od 18 godina i starijih od 70 godina, koji neće morati da plaćaju pomenutu sumu, ali će morati da se prijave u sistem.

Seničićev savet onima koji nameravaju da putuju u EU jeste da se registruju čim se aplikacija za registraciju pojavi.

- Za odgovor je potrebno minimum dva dana i da se ne bi desilo da neko ima obavezu da sledećeg dana bude na nekoj destinaciji u EU, a nije se prijavio, zbog čega ne bi mogao da otputuje, najbolje je prijaviti se čim se aplikacija pojavi - pojasnio je on.

Dodao je da uvek kada je o ovakvim rešenjima reč, postoji šansa da se od njih odustane i da zato valja sačekati i videti kada će i da li će ono biti primenjeno.

Kada je reč o očekivanjima od turističke 2025. godine, istakao je da bi ona trebalo da bude dobra, naročito kada se govori o dolascima stranih turista i da se predviđa novi rast dolazaka i prihoda.

- I časopis Forbs je uvrstio Srbiju na listu svetskih destinacija koje bi bilo neophodno posetiti u 2025. godini, što je svakako dobra vest - naglasio je on.

Ova godina, prema njegovim rečima, verovatno neće promeniti navike naših turista kada je reč o destinacijama, pa će oni putovati tamo gde su već navikli da idu, a nastaviće se i trend da se za vreme godišnjih odmora, putuje više puta na manje dana.

Što se cena tiče, za očekivati je da one budu nešto veće. Za koliko, još je rano govoriti, ali kako kaže, poskupljenja su, s obzirom na globalni nivo inflacije koja je vladala zbog sukoba i političkih tenzija, postala neminovnost.

- Poskupljenje životnih namirnica dovodi do povećanja i same ulazne cene i hotela i prevoznika, što neminovno utiče na konačnu cenu koja se prodaje samim putnicima. Verovatno će nekih poskupljenja biti, ali to zavisi od globalne ekonomske situacije. Prošle godine smo se zaustavili na oko 10 do 12 odsto povećanja cena u odnosu na prethodnu godinu, a koliko će biti ove godine još ne možemo da predvidimo - istakao je Seničić.

Autor: Snežana Milovanov