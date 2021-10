KOVID REDAR: Muškarci nam donose sertifikate supruge ili ćerke gde piše žensko ime!

Gosti koji ne poseduju zeleni sertifikat posle 22 sata ne mogu da borave u ugostiteljskim objektima. Zbog spiska zaduženja niko se baš ne raduje ovoj smeni. U omladinskim zadrugama i na sajtovima za zapošljavanje postoji potražnja za onima koji bi radili taj posao, ali odziv je slab.

Nikola Tabajica kao kovid redar, već u 19 počinje da radi. One koji su već u lokalu upozorava na nove propise, a onima koji tek ulaze kontroliše kovid propusnice.

"Dešavalo se i da nam muškarci donose samo bar kodove od supruge ili od ćerke ili od bilo koga, gde piše žensko ime i prezime i pokušavali su da uđu u restoran. Nažalost, nismo mogli da to dozvolimo, zbog komnunalne policije. Kontrola je baš juče bila, bila je sanitarna inspekcija, komunalna policija, tražili su nam zelene sertifikate, naravno i njih smo morali da očitamo da bi ušli u restoran, tako da je bilo sve u najboljem redu", objašnjava Tabajica.

Gost koga inspekcija zatekne bez propusnice platiće 5.000 dinara, a vlasnik lokala i do 300.000 dinara. Može da bude kažnjen i kovid redar, mada on može samo da upozorava i opominje.

"Ukoliko neko neće da pokaže kovid propusnicu ili je nema mi smo dužni da ga zamolimo da izađe i da napusti lokal. Međutim, i tu mogu postojati problemi u smislu da neko ne želi da napusti lokal i u tom slučaju ne znamo šta da radimo. Mislim mi nemamo ovlašćenja da isteramo čoveka, tehnički mi nemamo ni ovlašćenja da nekome tražimo dokumenta", navodi Igor Vajović, muzički urednik i kovid redar.

Za razliku od svojih kolega, Jovan Nauzerović, kovid redar na "Palilulskoj pijaci" ne mora da traži dokaz o vakcinaciji ili preležanom kovidu, ali je dužan da upozorava kupce da nose maske.

"Znači samo kulturno bez svađe, izvinjavamo se, molim vas stavite masku i to je naša dužnost. Kako oni reaguju, to je različita paleta, neko kaže da je zaboravio, neko mahne rukom, kao prolazi, neko ima i ko kaže da neće. U većini slučajeva se poštuje, ali uvek imate i one koji jednostavno ne prihvataju", navodi Jovan Nauzerović, kovid redar "Palilulska pijaca".

