KOVID-PROPUSNICE IZDAJU I U POŠTI! Danas počinje primena nove mere u kafanama, usavršava se sistem kontrole poštovanja

Obična potvrda o vakcinaciji neće važiti u ugostiteljskim objektima posle 22 sata, već će građani morati da imaju kovid-sertifikat. Priznavaće se i digitalni zeleni sertifikati iz zemalja EU i drugih država sa kojima Srbija ima sporazum o priznavanju vakcinacije ili preležane bolesti.

Ovo, za "Novosti", uoči današnjeg početka primene kovid-propusnica, objašnjava Vukašin Grozdić, savetnik predsednice Vlade. On kaže da očekuje da će se interesovanje građana za izdavanje zelenih digitalnih sertifikata povećati od ponedeljka, kada počne kažnjavanje.

- Prilikom svake vakcinacije i svakog testa, svi vakcinacioni punktovi i sve laboratorije preko sajta eUprave šalju na mejl adresu osobe digitalni zeleni sertifikat i većina naših građana ga je već koristila letos, kada je išla na letovanje. Ukoliko ga slučajno nemaju mogu da ga odštampaju sa sajta eUprave biranjem opcije preuzimanje digitalnog zelenog sertifikata - objašnjava Grozdić za "Novosti".

Za one koji se baš ne snalaze na računaru postoji druga opcija, a to je odlazak u poštu, gde će seftifikat biti odštampan svakom uz odgovarajući lični dokument kojim dokazuje identitet.

Za ulazak u restorane u kojima se služe hrana i piće posle 22 sata, novi dokument može da se nosi u papirnom formatu ili u telefonu, i oba načina će biti prihvatljiva. Ukoliko se osoba naknadno vakciniše ili testira, nema potrebe da ponovo vadi dokument, jer će se sve promene očitati preko njegovog QR koda - naglasio je savetnik premijerke.

Grozdić kaže i da će e-Uprava uskoro da izradi posebne aplikacije koje će očitavati QR kodove, kao novčanik, gde će građani moći da drže i skladište te podatke.

- Za sada koristimo sistem koji je najjednostavniji za građane i poslovne ljude, a to je da bilo kojim čitačem QR koda skeniranje zapravo vodi na sajt e-Uprave, gde mogu da se vide svi podaci o nekoj osobi - rekao je savetnik.

Za proveru poštovanja mera spremni su i inspektori i komunalni policajci.

- Inspektori su u proteklih godinu dana sproveli skoro milion kontrola primene mera protiv korone i napisali više 9.000 kazni - izjavila je predsednica Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor, ministarka Marija Obradović. Ona je istakla da su inspektori sada spremni i za kontrolu kovid-propusnica, koja počinje danas, a od ponedeljka počinje kažnjavanje.

Obradovićeva je poručila i da će svih 46 republičkih, pokrajinskih i lokalnih inspekcija nastaviti da vrše nadzor nad primenom antikovid mera. Navela je i da inspekcijski kapaciteti nisu dovoljni za optimalnu kontrolu u ruralnim delovima Srbije, ali da se radi na uvođenju još 1.000 inspektora koji nedostaju sistemu inspekcijskog nadzora.

Podaci Radne grupe koja radi na kontroli primene protivepidemijskih mera u protekloj godini, pokazuju da je privredi izrečeno 2.500 kazni u iznosu od preko 250 miliona dinara, najčešće tržnim centrima, prodavnicama i ugostiteljskim objektima.

Više od 30.000 nepravilnosti pronašlo je oko 2.400 inspektora, a građani su kažnjavani čak tri puta više od privrede - svaki drugi zbog nenošenja maske.

Kazne za nepoštovanja nove mere - boravka u ugostiteljskim objektima posle 22 sata, bez kovid-propusnica, iznosiće 5.000 dinara za građane, a vlasnici će morati da plate i do 300.000 dinara.

VAŽIĆE I TEST OD PRIVATNIKA?

Veliki broj građana koji su se od korone lečili u privatnim zdravstvenim ustanovama, prema sadašnjim pravilima, ne može da dobije zeleni sertifikat, jer se samo testovi iz državnih ustanova nalaze u sistemu e-uprave. Premijerka Ana Brnabić rekla je da će se tokom vikenda razjasniti koji su antigenski testovi iz privatnih laboratorija validni.

- Pojedine privatne laboratorije koriste i neke antigenske testove koji nisu u skladu sa standardima EU, tako da moramo da ograničimo da svi kovid-sertifikati koji budu izdati, budu u skladu sa EU sertifikatima. Ona je objasnila i da će validni biti i oni sertifikati koji će prikazati da osoba ima dovoljnu količinu antitela, što će građani moći da utvrde samo u laboratoriji INEP-a.

VUČIĆ: REŠENJE JE VAKCINA, NE SERTIFIKATI

Da nije Ustava, koji nas ograničava, zalagao bih se za obaveznu vakcinaciju. Lično sam za snažnije mere, ali pravna ograničenja nas sputavaju da ih uvedemo.

"Snagu" novih mera, čiju suštinu čine kovid-propusnice, ovako je u petak prokomentarisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ljudi moraju da sagledaju suštinu. Mislim da je spas u vakcini, a ne u propusnicama. Nabavljamo i nove lekove, Amerika prva u svetu, a mi prvi u Evropi. Reč je o MSD pilulama, očekujem da već krajem decembra ili početkom januara stignu u Srbiju. Da imamo obaveznu vakcinaciju, sigurno bismo imali manji broj umrlih ljudi - rekao je šef države.

Predsednik je odgovorio na pitanje koje se odnosilo na objavu Boška Obradovića u kojoj ga je optužio da on lično stoji iza uvođenja kovid-propusnica.

- Da komentarišem ljude koji na protestima stavljaju "Pavlovićevu mast" na nos i govore da su se tako zaštitili od korone, stvarno ne mogu. To je neodgovrno, jer im je potrebna pomoć. Ali nisam ja taj koji to može da učini. Da razveselim Obradovića, ja sam za snažnije mere, ali me Ustav ograničava - rekao je predsednik.