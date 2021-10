KOVID PROPUSNICE BI MOGLE DA SE PROŠIRE I NA DRUGE OBJEKTE?! Stručnjaci složni: U roku od 7 dana, imaćemo prve rezultate!

Dugo razmatrana odluka o upotrebi kovid propusnica konačno će biti na snazi i u našoj zemlji od subote 23. oktobra u 22 časa. Ono u čemu ćemo se razlikovati od ostalih zemalja jeste da će biti potrebne samo u zatvorenim ugostiteljskim objektima.

Ipak, činjenica koja zbunjuje mnoge jeste da ovo nisu jedina mesta gde se okuplja veliki broj ljudi, pa stručnjaci naglašavaju da bi proširivanje kovid sertifikata i na druge objekte moglo uslediti jako brzo.

Iako su kafići i klubovi mesta gde su najveće gužve a naročito u večernjim satima, ipak ništa manje ni prometnije nije ni na kulturnim manifestacijama. Tribine na utakmicama su pune, sezona pozorišta i bioskopa je takva da su karte rasprodate skoro do poslednjeg mesta, a maske nose tek pojedinci, dok preporučeno rastojanje nije ni moguće napraviti. Na ovo činjenično stanje nisu zaboravili članovi Kriznog štaba, koji i za to spremaju rešenje.

- Ovo je samo početak implementacije i da vidimo kako će se to kontrolisati, a zatim će biti prošireno i na druge objekte i na druge manifestacije - kaže virusolog dr Tanja Jovanović.

Ona objašnjava da je zbog veoma nepovoljne epidemiološke situacije i velikog broja zaraženih u ovom trenutku uvođenje ove mere jedini spas.

- Vidite kakve su brojke i koliko imamo hospitalizovanih i onih na respiratorima, tako da kada je nemoguće implementirati neke druge restriktivnije mere onda jedini spas vidimo u uvođenju kovid propusnica i njihovoj primeni gotovo na sve objekte izuzev na ono što je od vitalnog značaja - kaže dr Jovanović.

Dr Jovanović kaže da bi ova odluka mogla da se proširi uskoro, možda već naredne nedelje.

- Ja mislim da će nedelju dana biti dovoljno da bi se procenilo koliko se uspešno implementira, da li se kontroliše, da li se poštuje i ko ne poštuje - zaključuje sagovornica.

Kovid propusnice su samo uvod za mere koje će uslediti

Kovid propusnice su samo uvod, najava za mere koje će uslediti, sigurno se neće na tome stati, rekao je epidemiolog i član Kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović. Poručio je da imamo veliko zaražavanje kod dece, da su neka i na respiratorima te da je Medicinski deo Kriznog štaba za to da se što pre pređe na onlajn nastavu.

On je napomenuo da su kovid propusnice samo najava za druge mere koje će uslediti.

- Kao priprema javnog mnjenja na druge mere i na to gde ćemo sve primenjivati propusnice - rekao je Tiodorović i objasnio da se one neće primenjivati u apotekama, na pumpama i prodavnicama.

Dr Tiodorović je objasnio i zašto je ovaj uvod bitan za društvo.

- U noćnim klubovima, restoranima u ugostiteljskim objektima je najveća koncentracija pre svega mladih, ali i ostalih. U tom periodu se najviše ljudi opuštaju, dolazi do mnogo bližeg kontakta. A osnovna mera je ovde je sprečiti kontakte, svesti ih na najmanju moguću meru. Prema tome uvođenje kovid propusnica od 22 časa ima opravdanja. Ali, ove mere su uvod, samo najava, sigurno se neće na tome stati - istakao je Tiodorović.

Otvorena mera o kojoj će još da se razgovara

Da ova mera nije konačna, jasno je naglasila i premijerka Ana Brnabić nakon sednice Kriznog štaba. Što se tiče toga zašto će kovid propusnice važiti baš od 22 časa, Brnabić je rekla da je to "otvorena mera" o kojoj će još da se ragovara.

- Vodili smo računa da se radi o vremenu kada niko ne mora tu da bude - istakla je ona i dodala: - Tada je grljenje, pesma i mnogo je rizičnije nego kada sedite u kafiću i pričate - objasnila je.

Rezultati kovid propusnica očekuju se za dve nedelje

Trenutno uvedene mere ne mogu promeniti kritičnu situaciju preko noći, pa će se tako efekti prema rečima epidemiologa videti tek za dve nedelje.

- Pa ja mislim da ne možemo očekivati neku uočljiviji pad brojki bez 10 do 15 dana. Dugo se ovo zadržalo, čak se može desiti da dođe i do porasta. Lepo je vreme, svadbe za vikend, utakmice, sve se to može odraziti i na povećanje. Ako ima razuma, možemo očekivati da u narednih mesec dana uočimo značajniji pad, od 7-8.000 na 3-4.000 pozitivnih. Nažalost, ne možemo očekivati nagli pad umrlih jer su nam bolnice pune, to su teški pacijenti, dominiraju nevakcinisani, ali ima i onih koji su životno ugroženi zbog komorbiditeta, rekao je nedavno profesor Tiodorović.

Autor: