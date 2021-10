Javnost u Srbiji zgrozila je vest da je muškarac (49) iz Požarevca uhapšen je zbog sumnje da je u više navrata silovao svoju ćerku (12) tvrdeći da je priprema za brak. Sagovornici Pinka smatraju da to nije usamljen slučaj, te da o toj temi treba mnogi više pričati.

Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević smatra da o takvim slučajevim treba više da se govori i piše.

- Imala sam prilike da sretnem žene koje su progovorile posle 20 godina, majke su znale, ali su prelazile preko toga. Jedan od najgorih slučajeva za koje znam jeste da je ćerka prijavila oca, a majka na sudu rekla da ona nije njegovo dete kako bi ga zaštitila - navela je Stanojević.

Pitanje je, kaže, da li je dvojčica znala koliko je to strašno.

Psihijatar prof. dr Jovan Marić ističe da je najuniverzalnija zabrana zabrana incesta, te da je u nekim plemenima je čak i ubistvo dozvoljeno, ali ne incest.

Marić je naveo da se decu koja su pretrpela zlostavljanje čeka dugotrajno lečenje.

Stručnjak za bezbednost Gordana Mišev kaže da su ljudi koji počine takva dela sociopate, imaju devijantnu ličnost i verovatno su iste ili slične stvari preživeli u detinjstvu.

- To su osobe koje su ili fizički ili seksualno zlostavljane i nemaju sposobnost empatije. Nemaju osećaj da su učinili nešto loše, on je smatra da je nju spremao za brak i to govori o stepenu devijantnosti - navela je Mišev.

Kada je reč o kazni, one su za silovanje od pet do 12 godina, ali je ono što ih sačeka u zatvoru je mnogo gore.

- Pedofili su u većini slučajeva povratnici i pitanje je da li se može rehabilitovati - istakla je Mišev.