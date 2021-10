'ŽIVIM SA KOVID POZITIVNIM RODITELJIMA, A JA SAM DVA PUTA NEGATIVAN!' Slučajevi nezaražavanja koji zbunjuju i nauku: Evo kako

O tome kako se prenosi korona virusa znaju i ptice na grani. Blizak kontakt, kapljice koje nalaze put do naše sluzokože i sve redom. Međutim, iako je sve ovo tačno, pojavljuju se slučajevi koji štrče iz ove statistike.

Majka destogodišnjeg dečaka koji je bio zaražen korona virusom, negativna je na kovid.

Ona objašnjava da je njen sin Stefan ispočetka imao simtome poput prehlade ili početka gripa, ali za svaki slučaj noć je proveo u posebnoj prostoriji, ipak preko dana je bio stalno s njom.

- Sin je od četvrtka bio malo slabašan, u petak se žalio na jaku čeonu glavobolju i kašljao je. Za svaki slučaj spavao je u posebnoj sobi jer imam još dvoje dece starije od njega, ćerka ima cerebralnu paralizu. U subotu se žalio da ga boli kad kašlje, sanirali smo supama, čajevima, vitaminima. Subota veče, stanje se prilično naglo pogoršava: žalio se da ne može da udahne dovoljno, da mu srce tuče kao voz, da je isrcpljen i bez snage kao da je dan i noć bez prestanka igrao fudbal. Zaspao je nekako, buncao u toku sna, čak se i skinuo u snu. Temperatura nije išla više od 37.5 - pričala je Stefanova mama za "Blic".

Ipak, nakon nekoliko dana, iako Stefanova mama nije razvila nijedan simptom, otišla je da se testira.

- Upravo stigli rezultati. Negativna sam, a bila sam u maksimalnom kontaktu sa zaraženim u najzaraženijem stanju. Antitela imam, hvala Sputniku V - rekla je ona.

Ovakav rezultat se može pripisati i vakcinaciji, ali zanimljiviji slučaj jeste dvadesetšestogodišnji Beograđanin Đ. V. kog izgleda korona jednostavno neće. Tako je on izbegao "kovid metak" i prošle godine kada nije bilo vakcina i to nakon što je delio hranu iz istog tanjira sa zarženom osobom.

- Bio sam kod druga u stanu, radili smo na nekom projektu. Bio sam kod njega sigurno četiri ili pet sati. Posle nekog vremena smo ogladneli i naručili smo hranu. Ja sam čak i probao pastu iz njegovog tanjira. Moj drug u tom trenutku nije imao nikakve simptome, ali se sutradan javio i rekao mi da ima blago povišenu temperaturu. Dan nakon toga je opet imao temperaturu, a počeo je i da gubi čulo ukusa i mirisa. Kada je izgubio ta čula otišao je da se testira i bio je pozitivan. Srećom, njegova klinička slika je bila veoma laka, pa je prošao sa par dana temperature, a čula su mu se vratila posle nedelju dana - ispričao je ovaj Beograđanin koji je ostao negativan.



Đ. V. dalje priča da mu uopšte nije bilo svejedno kada je saznao da njegov blizak prijatelj ima korona virus, a samoizolacija mu je teško pala.

- Kada mi je javio da je pozitivan, izolovao sam se u svom stanu. Bio sam ubeđen da sam i ja to zakačio i čekao sam da se pojave simptomi. Prošlo je dva-tri dana, a ja nisam imao nikakve tegobe. Opet, znam i da treba da prođe period inkubacije, pa to može da traje i deset dana dok se ne pojave neki simptomi. Posle nekog vremena psihički mi je teško pala samoizolacija. Ne sama činjenica da sedim u stanu i ne mogu nigde da odem, nego ta neizvesnost i iščekivanje da dobijem temperaturu ili izgubim čula ili dobijem upalu pluća... Presekao sam i otišao da se testiram. Test je stigao i bio je - negativan - priča ovaj mladić za "Blic" i dodaje da mu nije jasno kako se to desilo ni kako nikada nije razvio nijedan simptom.

Ove godine se Đ. V. našao u sličnoj situaciji.

- Prošle nedelje moj otac se nije najbolje osećao, testirao se i bio pozitivan. Odmah smo se majka i ja testirali i oboje smo bili negativni. Ipak, kako svi živimo u istom stanu majka je posle nekoliko dana počekla da razvija simptome i bilo joj je veoma loše. Opet smo otišli kod lekara kako bi se testirali i dobili terapiju. Međutim, ja sam opet bio negativan iako je moja majka bila pozitivna na kovid. Svi smo i dalje u izolaciji u istom stanu. Njih dvoje su preležali i temperaturu i malaksalost i glavobolju i kašalj, ali ja i dalje ne osećam nijedan simptom, a i zvanično sam negativan. Ipak, za svaki slučaj ću ostati 14 dana u izolaciji sa njima, a i moram da im pomognem. Inače, svi smo u kući smo kompletno vakcinisani, a meni je i pre nekoliko dana stigla poruka da treba da primim treću dozu - rekao je Đ.V.

O tome je govorio i dr Slobodan Ovuka, direktor Opšte bolnice u Pančevu.

Dr Ovuka je u gostovanju na televiziji "Pink" opisao svoja iskustva iz prakse i naveo nekoliko neobičnih slučajeva gde se ljudi nisu zarazili kovidom-19 iako su vrlo jasno imali sve predispozicije za to.

- Desilo se da je čovek bio dva meseca u bolnici - operisan. Ispostaivilo se da je kovid pozitivan, ali bez simptoma i on nikoga nije zarazio, a bio je u trokrevetnoj sobi - to je specifičan slučaj - ispričao je dr Ovuka.

Takođe, kaže, Imali smo i porodilje koje su pozitivne na PCR testu, ali dete negativno, a bio je i slučaj da su roditelji negativni, a dete od 16 meseci pozitivno! - rekao je dr Ovuka.

Sve zavisi od imuniteta

Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi slučajevi mogući i da sve zavisi od nekoliko faktora.

Između ostalog, našeg imuniteta, ali i dužine izloženosti česticama korone i količine koju su udahnuli...

Svakako, na kraju dana, treba imati na umu da ovakvi slučajevi nisu pravilo, već izuzeci sa puno sreće.

Autor: