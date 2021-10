Vulinu zlatna plaketa od Lovačkog saveza Srbije: Novim zakonom o oružju unapređen položaj lova i lovaca

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je danas obeležavanju jubileja 125 godina postojanja Lovačkog saveza Srbije u Domu garde na Topčideru.

Ministar Vulin, koji je i sam lovac, istakao je da je Lovački savez Srbije partner Ministarstva unutrašnjih poslova i da su lovci uvek tu kada treba pomoći čoveku ili životinji i da za tako nešto nikada nisu tražili pohvale i zasluge, jer su lovci, pre svega, dobri i čestiti ljudi sa visokim moralnim kodeksima.

„ Više ne lovimo da bismo preživeli, ali zato živimo da bismo lovili. Ima zemalja u svetu u kojima je lov zabranjen, tamo je zabranjena i divljač, tamo gde nema lovaca, nema ni divljači. Tamo gde ima lovaca, gde su uređeni savezi, tamo ima i divljači i očuvane prirode", poručio je ministar Vulin obraćajući se lovcima i članovima Lovačkog saveza.

„Kad god treba pomoći bilo ljudima, bilo divljači, lovci su tu. I ove zime kad napadaju snegovi, nema onih slavnih ekologa, onih koji bi da zabrane lov, da odu na Goliju, da koračaju po snegu do pasa, samo da bi nahranili neku srnu, da ostave dovoljno hrane, da neka divljač pretekne do proleća. Nema nikoga, nema ekoloških priča, samo lovci dođu, da odrade ono što treba da odrade, pritom se ne hvale, ne pričaju o tome, jednostavno to se podrazumeva. Da nema vas, ne bi bilo ni divljači, a priroda bi bila mnogo siromašnija", poručio je ministar unutrašnjih Aleksandar Vulin.

Ministar Vulin je istakao da su početkom 2000. godine lovci bili bolje opremljeni od naše armije i policije, da su bili bolje organizovani, bolje naoružani, zato što su sami odlučivali o sebi. Ministar Vulin je izrazio posebno zadovoljstvo, jer su nam sada i armija i policija snažni, ali i zbog toga što ni lovci nisu slabi.

„Ja sam zadovoljan što donoseći novi zakon o oružju, sve ono što treba za lovce, sve ono što treba da unapredi položaj lova, položaj lovca, urađeno je u dogovoru sa vašim udruženjem. Mogu da kažem da nemamo ni jedan jedini različit stav. Oko svega što smo se dogovorili, dogovorili smo se brzo i verujem na korist lovstva. Aplikaciju o svima onima koji su položili lovački ispit, sad može da koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je vrlo važno prilikom izdavanja dozvola za oružje", istakao je ministar policije Aleksandar Vulin.

Ministru unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu Lovački savez Srbije je dodelio zlatnu plaketu za posebne zasluge i doprinos u borbi za očuvanje prirode i divljih životinja u Srbiji.

Predstavnici Lovačkog saveza Srbije učestvovali su kao ravnopravni članovi u izradi Nacrta zakona kojim se uređuje oblast oružja i municije.



Trenutno je u toku i finaliziranje saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova i Lovačkog saveza Srbije kako bi aplikacija Lovačkog saveza Srbije koja sadrži podatke o licima koja su položila lovački ispit bila dostupna policijskim službenicima po liniji rada oružja u svim policijskim upravama i policijskim stanicama. Tako će se značajno olakšati i ubrzati vođenje upravnih postupaka, a lovci neće morati da pribavljaju samostalno dokumentaciju.