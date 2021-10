ZIMA SA KOVID PROPUSNICAMA: Osmišljene su da olakšaju putovanja, a sada mnogima postaju deo svakodnevne rutine

Uprkos protesta i pritužbama za ograničavanje slobode, veći deo Evrope sada koristi kovid propusnice za ulazak u barove, restorane, bioskope i muzeje.

Iako su ovi dokumenti, koji pokazuju da je osoba vakcinisana protiv kovida, negativna na nedavnom testu ili je preležala infekciju, pre svega osmišljeni za olakšavanje putovanja tokom leta, ali je jasno da će oni ostati u uporebi i ove zime, pre svega zato što se njihova namena proširila.

Širom Evrope pravila o kovid propusnicama se menjaju i postaju sve obuhvatnija i stroža.

Italija je usvojila nesumnjivo najrigidnija pravila o kovid propusnicama u Evropi. "Zelena propusnica" mora biti prikazana za pristup svemu - od restorana do bioskopa, teretana i međugradskih vozova. Ona se zahteva i od svih zaposlenih u javnom i privatnom sektoru prilikom dolaska na posao. Preduzeća i osoblje mogli bi da se suoče sa kaznama do 1.500 evra ako se utvrdi da ljudi rade bez važeće zelene propusnice.

Iznenađujuće je koliko brzo je kovid propusnica postala deo svakodnevnog života u Francuskoj, izveštavaju lokalni dopisnici Bi-Bi-Sija. Malo ko sada dvaput razmisli pre nego što pokaže svoje mobilne telefone u barovima, bioskopima i muzejima, kao i u vozovima i na aerodromima. To je postao normalizovan ritual.

U Holandiji je već druga priča. Dopisnici javljaju da se u veoma malom broju barova, restorana i kafićima traži propusnica od kada je ona uvedena 25. septembra. Nešto strožije su provere u bioskopima i pozorištima. Pravila kažu da svako stariji od 13 godina mora da pokaže propusnicu, osim za prodavnice ili učešće u sportskim događajima.

Danska je zapravo ukinula svoje korona propusnice prošlog meseca. Bila je prva zemlja u Evropi koja ih je usvojila u aprilu, ali je sada je prva koja je degradirala kovid-19 na bolest koja više nije "društveno kritična", pa je samim tim ukinula sve mere. Rano uvođenje kovid propusnica je postiglo svoj cilj - Danska je u vrhu zemalja sa najvećom stopom vakcinacije.

U Nemačkoj, ako izađete da jedete ili pijete, dobro je znati najnovije propise o kovidu. Ručno rađeni natpisi sa velikim 2G osvanuli su na vratima mnogih restorana, kafića i barova. Značenja 2G je da u lokal mogu da uđu samo oni koji su vakcinisani (geimpft) ili su preležali kovid (genesen). Do skoro je važilo 3G pravilo, koje uključuje i one sa negativnim testovom, ali ga sve više zamenjuje rigoroznija mera.

Nemačka je uvela obavezne kovid potvrde za pristup barovima, restoranima ili bilo kojim javnim prostorima, ali ne u celoj zemlji, već u onim delovima gde je 14-dnevna stopa zaraze viša od 35 na 100.000 stanovnika.

Austrijanci već mesecima koriste 3G pravilo. Neke ustanove vrlo striktno proveravaju propusnice, druge se ni ne trude da pitaju. Ovaj sistem je trenutno na snazi ​​u kafićima, restoranima i barovima, frizerskim i kozmetičkim salonima, bioskopima, pozorištima i drugim prostorima sa publikom, kao i na manifestacijama sa više od 25 ljudi.

U Švajcarskoj su kovid propusnice obavezne i pravila se striktno primenjuju. A sada kada kovid testovi više nisu besplatni, izlazak na pivo postalo je prilično skupo za nevakcinisane. Stopa vakcinacije stagnira na oko 62 odsto i vlada ovim merama želi da motiviše više ljudi da prime vakcinu.

Grčka je početkom školske godine uvela novo pravilo da studenti na fakultetima mogu da borave samo uz potvrdu o vakcinaciji ili negativni brzi test. Pored toga, državni savet u toj zemlji potvrdio je ministarsku odluku kojom postaje obavezno testiranje učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Takođe, svi radnici u privatnom i javnom sektoru koji nemaju potvrdu o vakcinaciji ili potvrdu o nedavnom oporavku od kovida moraju da se testiraju jednom nedeljno, što košta 10 evra po testu.

Slovenija je uvela jedan od najstrožih propisa o kovid propusnicama u regionu. One su neophodne za sve državne službenike, čak i za one koji rade od kuće. U Hrvatskoj su one neophodne za sve zdravstvene radnike i zaposlene u domovima za negu. U zemlji bez kovid propusnica ne može se ući na koncerte, u klubove i na sportska dešavanja gde se okuplja više od 100 osoba.

Crna Gora je još tokom letnje sezone uvela obavezne nacionalne kovid potvrde koje su morali da pokažu svi koji su hteli da uđu u noćne klubove, diskoteke ili zatvorene prostore ugostiteljskih objekata.