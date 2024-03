Vučić: Kurti hoće da koristi institucije SE za tužbe protiv Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se Srbija ne boji tužbi premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, ali da on baš sada preti tužbom za novodne ratne zločine i genocid, jer će mu ulazak u Savet Evrope omogućiti da koristi institucije te organizacije.

Vučić je rekao da Kurti sada preti tužbom zbog toga što su mu izvestiteljka za prijem tzv. Kosova u Savet Evrope Dora Bakojani i zapadne sile omogućile da uđe u tu organizaciju pa će da koristi njene institucije da preko njih podiže tužbene zahteve protiv Srbije.

Vučić je rekao i da je Kurti do sada čekao da neka druga zemlja podnese tužbu za navodni genocid, s obzirom na to da Ujedinjenje nacije ne priznaju Kosovo kao posebnu državu.

"On je čekao da neka druga zemlja podnese tužbu za genocid, jer Aljbin Kurti nije priznata zemlja u UN i ne može da podnese tužbu pred Međunarodnim krivičnim sudom. To može neko drugi u njegovo ime, što nije lako, već preteško političko pitanje", rekao je on dodajući da Kurti sada želi da za to iskoristi SE.