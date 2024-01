Rakić: Zabranom dinara na KiM,Kurti želi da što pre izazove iseljavanje Srba

Odluka premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o zabrani upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji jeste ekonomska odluka koja ima isključivo političku pozadinu a to je da se na svaki način oteža život Srba na severu pokrajine i da se što pre izazove njihovo kolektivno iseljavanje, izjavio je danas spoljnopolitički komentator Žarko Rakić.

On je za Tanjug rekao da je odlukom Kurtija nije potpuno stavljena tačka na normalizaciju odnosa i dijalog Beograda i Prištine, ali se može reći da je dijalog "faktički mrtav" i postavlja se pitanje da li je posle te odluke normalizacija uopšte moguća.

- Meni je bilo interesantno da je izaslanik EU Miroslav Lajčak prvo došao u Beograd, a onda otišao u Prištinu a obično je bilo suprotno što meni govori da on zna šta će da se dogodi, odnosno da je potpuno izvesno da će Priština danas da obelodani tu odluku, a da je on došao u Beograd da vidi kakve će biti reakcije Srbije i da pokuša što više da ih ublaži. Jasno je da navodno nezadovoljstvo Kvinte i SAD najavljenim proterivanjem dinara sa KiM je samo jedna igra i još jedan način da se pruži podrška nasilničkom režimu Kurtija - ocenio je on.

Odgovarajući na pitanje kakav potez Beograd sada može da povuče, Rakić je rekao da može prvo da krene sa idejom da se sve isplate vrše u centralnoj Srbiji, odnosno da građani dolaze u Srbiju kako bi se vršila transakcija.

- Drugo, i mnogo teže je da se nađu neke banke i neki putevi kako bi to moglo da se uradi bez tih putovanja što je fizički veoma teško ostvarivo. Ono što ja vidim kao trajna posledica to je da Srbija mora na svaki način da se posveti ekonomskom jačanju, da podiže standard, da postane što bogatija država jer će se u tom slučaju stvoriti razne mogućnosti za pomoć Srbima na KiM - poručio je on.

Ukoliko se realizuje trend da albansko stanovništvo napušta KiM i ako to potraje do kraja godine u razmerama koje se najavljuju, Rakić smatra da će takozvana vlada u Prištini imati mnogo ozbiljnije probleme na stolu od pokušaja da se preko monetarne politike ostvari još jedan korak ka nezavisnosti.

- Sve je pitanje vremena, koliko će vlastima u Srbiji biti potrebno da ostvare neke alternativne puteve funkcionisanja platnog prometa, to neće biti lako ali nije ni nemoguće. U svakom slučaju, to će dramatično otežati život Srba na KiM, a i drugih nacionalnosti. Imam utisak da bi ovo moglo da bude neka vrsta bumeranga koja će se na najgori način vratiti Prištini zato što svaka mera koja u sebi sadrži prisilu, ne može na duži period da da očekivani rezultat - izjavio je on.

Rakić smatra da međunarodna zajednica povodom ove odluke prištinskih vlasti neće uraditi ništa, i dodaje da se, pored apela ambasadora zemalja Kvinte da se ta mera privremeno ne sprovodi, ne može očekivati ništa više od toga.

- Pretpostavljam da je njihov glavni cilj sada samo kako da omekšaju Srbiju za neke buduće pregovore, odnosno pozive na pregovore. U ovoj situaciji ja mislim da Srbija zaista nema više nikakav manevarski prostor da prihvati bilo kakav poziv za razgovor u Briselu jer zaista više nema o čemu da se razgovara. Mislim da u ovoj situaciji mogu da kažem da je dijalog u Briselu faktički mrtav - ocenio je on.