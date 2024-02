Samoživost premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija prelazi sve granice.

Naime, kako je kos_data objavila na društvenoj mreži X, u Podujevu će sutra biti otkrivena Kurtijeva statua, a kako se navodi, njenu izradu je finansirao pripadnik albanske dijaspore.

Kako se čini, Kurti je očigledno rešio da digne sebi spomenik za života, a evo kako on izgleda:

First look of the Albin Kurti statue. pic.twitter.com/kYy4kmGTnq