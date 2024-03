Đurić: Pravda nije zadovoljena ni posle dve decenije nakon pogroma Srba sa KiM

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić naveo je danas, povodom pogroma Srba sa KiM da pravda još nije zadovoljena ni posle dve decenije i dodao da "etnonacionalistički režim" premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija "lažima pokušava da cinično izvrne istoriju tog pogroma".

"I posle dve decenije ljudska prava, egzistencija i samo postojanje srpske zajednice i dalje su ozbiljno ugroženi. Srbija ce ostati čvrsta u traženju pravde i zaštiti svog naroda, kulture i nasleđa na teritoriji Kosova i Metohije", napisao je Đurić društvenoj mreži X.

On je ocenio da je pogrom imao za cilj brisanje celokupne srpske etničke grupe na KiM, zajedno sa njenim kulturnim, istorijskim i duhovnim nasleđem.



"Ubijeno je 28 ljudi, a stotine su ranjene, dok su hiljade Srba i nealbanaca preko noci nasilno iseljene sa zemlje svojih predaka. Stotine civilnih i crkvenih imanja spaljeno je do temelja. Tri godine nakon što je svet video uništenje statua Bude u Avganistanu, spaljena je još jedna lokacija UNESCO-a, Crkva Presvete Bogorodice Ljeviške u Prizrenu", istakao je Đurić.



On je uz objavu postavio Jutjub link dokumentarca "Zločin bez kazne".

