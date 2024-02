Brnabić: Vučić u svom govoru u SB UN optužio Kurtija za zločin protiv čovečnost

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je predsednik Aleksandar Vučić u svom govoru na sinoćnjoj sednici Saveta bezbednosti UN jasno optužio premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija za zločine protiv čovečnosti, kao i za stvaranje nepodnošljivih uslova za život za Srbe na KiM.

"Zbog toga je Vučić pet puta ponovio definiciju da Kurti namerno sistemski stvara nepodnošljive uslove života za Srbe na KiM i da je njegov jedini cilj da očisti područje KiM od Srba", rekla je Brnabić za TV Pink.

Prema njenim rečima, Kurti je ukidanjem dinara imao za cilj da ostavi Srbe bez uslova za život.

"Kada se budu analizirao govor, videće se da je Vučić predstavio slučaj da se Kurti optuži za zločin protiv čovečnosti, da izaziva nepopravljivu štetu i kreira nepodnošljive uslove života kako bi se Srbi proterali sa KiM", ukazala je Brnabić.

Brnabić je istakla da je Vučić tokom govora napomenuo da je bilo 470 napada na Srbe i na njihovu imovinu, kao i na imovinu Srpske pravoslavne crkve na KiM.

"Pomenuo je fizičko nasilje oružanih formacija na KiM, lažne izbore na kojima je učestvovalo 0,027 odsto Srba, stalne eskalacije na terenu od strane Prištine, ilegalne eksproprijacije, nasilno prisvajanje imovine SPC, uništavanje srpskih grobalja, zabranu srpskih proizvoda", navela je Brnabić.

Dodala je da svako ko pogleda govor Vučić, a bavi se međunarodnim pravom, može da zaključi da na KiM postoji nesporan zločin protiv Srba.

Na pitanje da prokomentariše Vučićevu repliku u kojoj je govorio o zaustavljanju vozila britanske kompanije "Henderson" koja je prevozila dinar na KiM, Brnabić je navela da je predsednik Srbije znao da će Kurti da slaže i optuži Srbe da su kriminalci koji prevoze novac u džakovima.

"Ovde opet vidite koliko je pametno Vučić postupio, on je to mogao da kaže u uvodnom izlaganju, ali je znao da će Kurti da slaže i da kriminalizuje Srbe, kao što to radi opozicija iz Beograda, da su Srbi uvek kriminalci i da prenose te džakove", ukazala je Brnabić.

Brnabić je napomenula da je Vučić ostavio Banjsku za repliku, jer je znao da će Kurti u svom uvodnom obraćanju pričati laži o tom događaju.

"Vučić je bio siguran da će mnoge članice Saveta bezbednosti, kao što jesu, pomenuti Banjsku i sačekao je, imao sebi dodatno vreme u replici, jer bi mu to vreme za Banjsku oduzelo 10 minuta na počektku, koje je iskoristio da prikaže zločin protiv čovečnosti", istakla je predsednica Vlade.

Kako je ukazala Brnabić, Vučić je u svom izlaganju pokazao da "Banjska nije pala sa neba".

"I da su za Banjsku pored Kurtija krivi oni koji su obećali da ti ljudi neće biti progonjeni, a onda pustili da budu maltretirani, hapšeni, progonjeni i oni i njihove porodice. Ozbiljno promišljena i pametna strategija", istakla je Brnabić.

Brnabić je navela da Vučić daje sve od sebe i bori se za suverenitet Srbije, dok opozicija pokušava u Strazburu da taj suverenitet ukine.

"Vučić se bori za teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, da je pokaže kao slobodarsku državu. Onda imate drugu stranu, Strazbur, Srbija protiv nasilja, Đilasova opozicija, svi su grupno otišli tamo i tražili da se ukine suverenitet Srbije", zaključila je Brnabić.

