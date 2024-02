Brnabić: Opozicija u Srbiji optužuje Vučića, a abolira Kurtija

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Srbija zbog najnovijih događaja na KiM zahtevati održavanje sednice Saveta bezbednosti UN i navela da opozicija i opozicioni mediji u Srbiji za situaciju okrivljuju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a aboliraju premijera privremenih prištinskih intitucija Aljbina Kurtija, kome je glavni cilj etničko čišćenje KiM.

- Sednica Saveta bezbednosti i dalja borba za naš narod na KiM neće biti laka i ja mogu da razumem šta radi Kurti, ali ne mogu da shvatim zašto nema oštrije reakcije međunarodne zajednice, a posebno me zabrinjava što u Beogradu i centralnoj Srbiji postoje određene političke opcije i mediji koji se trude da pokušaje etničkog čišćenja KiM iskoriste za borbu protiv Aleksandra Vučića. Takođe, i da svaki put kada Kurti uradi nešto ovako i dovede do dalje eskalacije da to iskoriste da sa jedne strane aboliraju poteze Kurtija da bi za to optužili Aleksanda Vučića - rekla je ona.

Istakla je da je sinoć morala da reaguje na, kako je rekla, brutalne i nepatvorene laži koje šire Šolakovi mediji koji, kako je navela, dovode razne analitičare i diplomate koji aboliraju Kurtija i optužuju Vučića i govore da je ovo što se dešava deo Ohridskog sporazuma.

- Svi u Evropskoj uniji su rekli da ovo nikada nije bilo ni predmet konsultacija, a kamoli da je nešto dogovoreno - rekla je Brnabić i dodala da ukidanje dinara na Kosovu i

Metohiji nije razmatrano u dijalogu. Prema njenim rečima, opozicija u Beogradu i opozicioni mediji ne samo da optužuju Beograd i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već aboliraju Aljbina Kurtija.

- To ne radi ni Nemačka, ni Amerika, ni Velika Britanija, ni niko u svetu, samo naša, nažalost naša opozicija i naši opozicioni mediji - rekla je Brnabić.

