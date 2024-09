Brnabić: Kurti na KiM sprovodi otvoreno etničko čišćenje

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je ono što radi premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti stravično i da predstavlja otvoreno etničko čišćenje.

"Sa jedne strane moram da kažem da je lepo što to svi osuđuju, mislim, i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, ali pitanje je da li je to dovoljno", rekla je Brnabić za TV Prva.

Ocenila je skandaloznim ono što rade, kako je rekla, određeni uglavnom, tajkunski mediji i njihovi analitičari, a suština tog delovanja je da šta god uradi vlast u Srbiji, a pre svega predsednik Srbije Aleksandar Vučić, da nikada nije Kurti kriv, nego je uvek kriv Vučić.

"Kada reagujemo recimo podizanjem vojne gotovosti, onda kukaju da smo ratni huškači i da stvaramo nestabilnost i da je to tuk na luk, a kada ne nego se oslanjamo na diplomatiju - a u ovom trenutku, verujte i Aleksandar Vučić i predsednik vlade Miloš Vučević i svi ostali ozbiljno rade, to je jedna mašinerija koja radi u pozadini da sve to adresira - onda ni to nije dobro i nije dovoljno", istakla je ona.

Zahvalila je srpskom narodu na Kosovu i Metohiji zato što je, kako je istakla trpeljiv i hrabar i zato što veruje u svoje rukovodstvo, a pre svega u predsednika Aleksandra Vučića.

"Ponoviću još jednom da nove 'Oluje' neće biti. Ali, opet, treba pokazati i svu brutalnost i nerazumnost Aljbina Kurtija i to se konačno vidi. Što bi rekao Aleksandar Vučić, noć je najmračnija pre svitanja i to je ono što mi živimo ovih dana", istakla je Brnabić.

Navela je da što se tiče implementacije Briselskog sporazuma Priština ni do septembra 2024. godine nije uradila ništa da implementira ovaj sporazum, potpisan 2013. godine.

Ocenila je da je trenutna situacija na KiM veoma kompleksna i da ima puno poverenja i da se uzda u Aleksandra Vučića jer je on, prema njenim rečima, uvek do sada znao da zaštiti i Srbiju i srpski narod, gde god da živi.





Autor: Dalibor Stankov