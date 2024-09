Brnabić: Situacija na KiM najozbiljnija do sada, Kurti želi da izazove rat

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da je situacija na Kosovu i Metohiji najozbiljnija dosad, jer po svemu sudeći, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti želi etničko čišćenje Srba i da izazove sukob sa Beogradom.

"To je zato što mi se čini da Kurti nema nijedan drugi izbor ili izlaz iz svoje politike, osim da izazove oružani sukob, odnosno rat sa Beogradom i zbog toga je on najbahatiji i najbezobzirniji do sada, jer je potpuno priteran uza zid i to je njegov jedini izlaz", rekla je ona govoreći za Evronjuz.

S druge strane, naglasila je da je u "našem interesu to što se predsednik Srbije Aleksandar Vučić trudi da sačuvamo mir".

S tim da, kako je dodala, ne smemo da dozvolimo maltretiranje srpskog naroda na KiM, kao i oduzimanje imovine i nedostatak bilo kakve pravne sigurnosti.

Napomenula je da je izuzetno težak život Srba na Kosovu i na Metohiji, jer više ne mogu ni da primaju platu ni da kupuju robu iz centralne Srbije.

"Apsolutno sve vodi ka tome o čemu je pričao i Aleksandar Vučić na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, a to je svesno izazivanje i prouzrokovanje nemogućih uslova za život Srba na Kosovu i Metohiji, čime Aljbin Kurti svesno izaziva etničko čišćenje i to je sada svima jasno", naglasila je ona.

Prema njenim rečima veliki problem je što se sve to dešava pod budnim okom međunarodne zajednice, toje Euleksa i Kfora.

Naglasila je da je ipak optimistično to što je kongresmenka Klaudija Teni iz redova republikanaca poslala pismo američkom državnom sekretaru Entoniju Blinkenu, s pitanjem šta će Sjedinjene Američke Države da rade zato što su ugrožena prava Srba na KiM.

"To je značajna stvar i rekla bih, zaista, rezultat napora i svih ovih godina Aleksandra Vučića da napravi jednu drugačiju komunikaciju s američkom državom, a naravno i današnjeg ministra spoljnih poslova Marka Đurića, u to vreme kao ambasadora Srbije u SAD, jer sada imamo sada jednu ozbiljnu jaku kokus grupu, koja se bavi ovim pitanjima, a koja zastupa, ne bih rekla, čak ni interese Srbije, već istinu i pravdu", poručila je Brnabić.

S tim u vezi je kao važno istakla i da je prošle nedelje specijalni zastupnik Nemačke za Zapadni Balkan Manuel Zaracin rekao da je CEFTA možda moguća bez takozvanog Kosova.

"Neverovatno je u stvari čuti tako nešto od gospodina Zaracina, koji je jedan od najvećih zagovornika kosovske kvazinezavisnosti, ali i pobornika Aljbina Kurtija, što znači da je toliko svima jasno šta Kurti radi", napomenula je Ana Brnabić.

Autor: Jovana Nerić