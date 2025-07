Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da to što je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić otvoreno govorio za nemački Špigl o "univerzitetskoj izbornoj listi" suprotno Zakonu o visokom obrazovanju i da predstavlja krivično delo.

Gostujući sinoć na TV Pink poručila je i da dolazi vreme odgovornosti.

- To što je on uradio za Špigl je takođe još jedno krivično delo. Ne zato što je dao intervju, nego to što je on potpuno otvoreno pričao o izbornoj listi, praktično univerzitetskoj listi, to je suprotno Zakonu o visokom obrazovanju. Na fakultetima ne sme da postoji politika. Oni su okupirali, privatizovali fakultete, čitav univerzitet koriste kao jedan svoj veliki izborni štab. To ne sme da se radi, to je suprotno zakonu", rekla je Brnabić.

Brnabić je kazala i da je rektor Đokić govorio na skupu u Užicu jer je, kako je rekla, politička figura i "ima neke druge ambicije".

- Dolazi vreme odgovornosti, rešiće se to, nikakav problem. Vi vidite da je on čovek otišao da govori na blokaderskom pumpadžijskom skupu u Užicu. Zamislite rektor Beogradskog univerziteta ode na skup gde se traži da se iz pritvora puste i da se ukinu sve optužbe protiv ljudi koji su nasilnici, koji su vršili krivična dela i napadali policiju, rekla je Brnabić gostujući sinoć na TV Pink.

Ona je naglasila da kada bi učesnici protesta koji su, kako je rekla, nasilni prema policiji živeli u državama poput Holandije i Nemačke glave bi im, kako je rekla, bile razbijene i ušivane odmah.

Pomenula je i fotografiju koja je isplivala u javnost na kojoj je i rektor Đokić koji krši najmanje tri zakona i Ustav Srbije.

"I sedi opušten, pije sa tužiocem za organizovani kriminal. Ako mene pitate, on je organizator kriminalne grupe, jer je kriminalna grupa ona koja je zauzela, okupirala naše fakultete, privatizovala ih i od njih napravila svoju političku stranku", rekla je Brnabić.

Brnabić je kazala da je zato u Užicu gde je sinoć bila u toku blokada magistralnog puta prema Zlatiboru bio rektor Đokić - jer zna da dolazi vreme odgovornosti.

- On zna da dolazi vreme odgovornosti i da će morati da odgovara za kršenje niza zakona. I Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o studentskom organizovanju, i Ustava Republike Srbije", rekla je Brnabić.

Ocenila je da je reč o obojenoj revoluciji i još jednom konstatovala da čovek koji je potpisao rešenje o tome da je Železnička stanica spremna za rad, nije ni saslušan.

Autor: D.B.