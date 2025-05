'ZA SUPROTSTAVLJANJE USTAVU I ZAKONIMA NEMA OPRAVDANJA' Brnabić: Rektor i dekani rizikuju da ostanu upamćeni kao uništitelji univerziteta

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da će rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i dekani ostati upamćeni u istoriji kao neko ko je uništio srpski univerzitet, ukoliko se ne pronađe rešenje za trenutnu situaciju u visokom obrazovanju kroz razgovore sa premijerom Đurom Macutom.

Brnabić je kazala da joj je teško da priča o tim razgovorima koji se vode između premijera i rektora i dekana jer, kako je istakla, ima veliko poštovanje prema premijeru.

"On je čovek koji nam je bio potreban u ovom trenutku, potreban srpskoj politici, miran, staložen, ozbiljan, čovek dijaloga, kompromisa, ali nije neko kime možete da manipulišete. Verujem u njegove sposobnosti, smatram da su verovatno teški razgovori, na momente mučni jer vi morate da razgovarate sa ljudima koji su odlučili da suspenduju Ustav i zakone Srbije", kazala je Brnabić.

Kako je naglasila, za suspendovanje Ustava i zakona ne postoji opravdanje.

"Nadam se da će doći do rešenja, ako ne dođe, rektor i dekani će ostati zapamćeni kao neko ko je uništio univerzitet u Srbiji", kazala je Brnabić.

Kako ističe, nije u pitanju samo jedna akademska godina, već čitav univerzitetski sistem.

Brnabić je rekla da je rektor Đokić jednom otkazao sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, koji je prethodno potvrdio, a da je, takođe, pomerio unapred dogovoreni sastanak sa premijerom Đurom Macutom, a da mu verovatno ne bi palo na pamet da otkazuje sastanak sa ambasadorom neke strane zemlje u Srbiji ili nekim iz delegacije EU.

''Kako je moguće da rektor državnog univerziteta ima veće poštovanje prema stranim državama i entitetima nego prema sopstvenoj državi i predsedniku koji je izabran sa 2,3 miliona glasova i sa njim se nećete videti, ali ćete se videti sa nekim ambasadorom'', rekla je Brnabić.

Ona je primetila da je juče glavna vest u opozicionim medijima bila da je ministarka spoljnih poslova Austrije dočekala studente blokadere koji trče do Brisela i koji se ponose time što neće da razgovaraju sa legitimno izbranim predsednikom Srbije ili Vlade Srbije.

''To je bila jedna opšta blokaderska sreća i radost, jedno zadovoljstvo zato što su videli ministra spoljnih poslova Austrije. I onda pomislite, pa čekajte, vi u vašoj zemlji se ponosite time što nećete da pričate sa legitimno izbranim predsednikom Srbije, sa predsednikom vlade, ponosite se time što nemate nikakvu komunikaciju sa Narodnom skupštinom, a istovremeno biciklate do Strazbura da bi se videli sa bilo kim iz Evropskog parlamenta koji ima 719 poslanika, a oni su se videli sa troje i bili presrećni. Važnost toga je nula, ali njima je to važno'', rekla je Brnabić.

Dodala je da studenti blokaderi nisu borci za pravo i pravdu, već da duboko ne poštuju građane i institucije svoje zemlje, a da im je sve što je strano prelepo.

''I to treba osvestiti. I to je ono što je duboko, duboko poražavajuće. Njihovo suštinsko nepoštovanje ove zemlje i institucija koje su gradili i za koje su se borili naši preci'', istakla je Brnabić.

Komentarišući delanje policije u Novom Sadu u slučaju dekana DIF-a Patrika Drida, Brnabić ističe da je policija morala da sačuva integritet dekana.

"Morali su da sačuvaju integritet i nisu smeli da dozvole da bude gonjen kao zver. Bilo je inspektora koji njega izvode iz kola hitne pomoći kada su ih uništili, to su bili inspektori u civilu koji su ga nosili do prve zdravstvene stanice dok su neki ljudi vikali da bi ga trebalo ubiti. Strašno, ali policija je bila tamo, nisu smeli tako nešto da dozvole", navela je Brnabić.

Govoreći o blokadama, Brnabić je kazala zemlja zbog toga ekonomski neverovatno trpi u pogledu stranih direktnih investicija, kao i domaćih privatnih investicija.

''Nema turista, nema dovoljno prihoda, hotelijeri trpe, ugostitelji trpe. Dakle, kada nemate stabilnost u državi onda čitava zemlja trpi, bez obzira na to koliko vi imate odgovorne ljude koji vode državu i koji se bore'', navela je ona.

Dodala je da stabilnost nije narušena različitim mišljenjima koja su, kako kaže, dobrodošla u parlamentarnoj demokratiji, kakva je Srbija, ističući da je nestabilnost maltretirati i linčovati ljude, juriti ih po ulicama, pretiti građanskim ratom, blokirati javni medijski servis 14 dana ili pretiti blokadom bilo kom mediju zbog neslaganja sa uređivačkom politikom.

''To je u stvari ta nametnuta, užasna nestabilnost, odnosno veštački kreirana destabilizacija Srbije sa ciljem da se Srbija zaustavi. I protiv toga se mi demokratski borimo i protiv toga se najviše bori predsednik Aleksandar Vučić koji je dao putokaz kako se bori za Srbiju'', rekla je Brnabić.

