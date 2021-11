NOVAC POSLE LETNJE SEZONE? Sprema se uredba sa preciznim rokovima za povraćaj novca od turističkih aranžmana!

Država sprema novu uredbu kojom će precizirati rokove za sva zamenska putovanja i povraćaj novca putnicima koji nisu iskoristili zamenske vaučere.

Svi detalji trebalo bi da budu poznati u narednih nekoliko dana, a kako "Novosti" nezvanično saznaju, rok bi trebalo da bude pomeren do kraja marta, a vraćanje para do kraja aprila. Turističke agencije u Srbiji tražiće, međutim, da taj rok bude produžen za najmanje devet meseci, tačnije, kada bude bila gotova naredna letnja sezona.

Najveći problem nastao je što se približava rok za povraćaj para, 15. januar, putnicima koji nisu želeli da iskoriste svoja putovanja. Pojedini to nisu uradili jer ima agencije nisu ponudile adekvatne aranžmane u odnosu na ono što su imali uplaćeno, deo njih je bio sprečen da ide, a ima i onih koji su platili nova letovanja, čekajući početak sledeće godne, da im se vrati novac.

- Ako bude produženo do aprila, agencijama to ništa ne znači, jer je to suviše kratak period - smatra Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija. - Jedini realan period za povraćaj para, ali i korišćenje zamenskih putovanja jeste kraj sledeće letnje sezone. To bi u značajnoj meri pomoglo svima, država ne bi imala problem, putnici bi iskoristili putovanja ili bi dobili pare nazad, a agencije bi opstale.

Kada je reč o kreditima koje bi država mogla da ponudi turističkim agencijama, Seničić smatra da o njima treba razmišljati, ali ne sada, već tek od marta ili aprila, kada letnja sezona bude bila izvesna. Ukoliko od leta nema ništa, neće vredeti nikakvi krediti, jer ljudi neće moći da ih uzmu. Tek posle januara može o njima da se razmišlja, ali bi bilo bolje da se više iskoriste vaučeri.

- Turističke agencije sada nemaju novac da vrate, a ako budu imali letnju sezonu, moći će - smatra Seničić. - S druge strane imamo i putnike koji su ljuti i nisu hteli da iskoriste vaučere, već čekaju povraćaj novca, jer im agencije nisu ponudile odgovarajuće zamene. To je velika mana agencija i to nije smelo da se dogodi. Nadamo se, međutim, da bi, ukoliko se produži rok, moglo da se iskoristi bar 50 odsto od tih aranžmana koji nisu iskorišćeni, uz određene popuste.