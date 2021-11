SNEG U CELOJ SRBIJI: Meteorolozi otkrili kada će se sve zabeleti!

Početak ovog meseca obeležile su kiše, a iako kalendarski zima još nije na pragu, uskoro bi trebalo da padne i prvi sneg!

Direktor RHMZ prof. dr Jugoslav Nikolić navodi da se već danas u drugoj polovini dana očekuje prestanak padavina i razvedravanje, a da bi cela sedmica u većem delu Srbije trebalo da bude suva uz pojavu oblačnosti, dok se jak jugoistočni vetar očekuje u Pomoravlju i Podunavlju, a vetar olujne jačine na jugu Banata.

- Tokom sledeće nedelje u Srbiji se očekuje oblačno vreme sa češćom pojavom kiše, koja će ponegde u jutarnjim satima biti praćena susnežicom ili snegom. Ista situacija čeka i Beograd. Ipak, u nižim predelima nema naznaka da će se formirati snežni prekrivač. Na planinama iznad 1.100 metara nadmorske visine padaće sneg, uz kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača, a na planinama iznad 1.400 m doći će do formiranja i povećanja visine snežnog pokrivača. Intenzivnije padavine se predviđaju oko 18. novembra - rekao je Nikolić i dodao da nas i tada očekuje pojava uglavnom kiše, koja bi u jutarnjim satima bila praćena susnežicom ili snegom:

- Slična situacija sa snegom i susnežicom, bez formiranja snežnog pokrivača, očekuje nas do 5. decembra, do kada RHMZ ima precizne informacije o vremenu.

Nikolić kaže da postoje izgledi za prvi sneg i snežni pokrivač u gradovima između 5. i 10. decembra, ali da će RHMZ pouzdaniju prognozu imati u drugoj polovini novembra.

Inače, Marko Čubrilo, profesor geografije i meteorolog iz Novog Sada, na Fejsbuku je naveo da bi zima pred nama mogla da bude podeljena na prvi hladniji i drugi topliji deo. On je naveo da bi taj prvi deo zime u Srbiji kao i u jugoistočnoj Evropi trebalo da bude hladniji od proseka, količinski bogatiji padavinama, a očekuje se česta pojava jakih ciklona i pojačanog vetra, obilniji planinski sneg i češći sneg u nizijama u odnosu na protekle zime. Naveo je i da bi u drugom delu januara i početkom februara bilo uslova za pojavu jakih mrazeva uz minimume i ispod -15 stepeni Celzijusa, dok bi februar mogao doneti blaže meteorološke uslove, manje snega i slabije mrazeve.

Oprez: Nigde bez zimskih guma

Upotreba zimske opreme obavezna je od 1. novembra. Pravilnik o tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima precizira da vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica. Ako u tim uslovima nemate zimske gume, kazne su od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, a 60.000. do 800.000 za pravna lica! Takođe, u slučaju saobraćajne nesreće prouzrokovane neispravnim pneumaticima, i vozač i vlasnik vozila su dužni da isplate svu štetu nastalu u udesu. Ako u jednom takvom udesu dođe do smrtnog ishoda, propisana kazna zatvora može da iznosi između dve i 12 godina.