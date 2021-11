JOVAN MARIĆ SLOMLJEN! Plačnim glasom govorio o sinu: Da ga sretnem, ne bih ga prepoznao! VOLIM GA IAKO HOĆE DA ME IZBACE IZ STANA

Psihijatar Jovan Marić rekao je da bi najviše voleo da se pomiri sa sinom, kao i da ga voli uprkos svemu što se trenutno dešava.

Jovan Marić (80), poznati srpski psihijatar, nedavno je šokirao javnost kada je je rekao da njegov sin Mateja (20) navodno hoće da mu oduzme jedini krov nad glavom.

Sporni stan od 120 kvadrata u blizini Palate pravde Marić je prepisao svom sinu još kad je on imao samo sedam meseci, kako bi ga obezbedio u slučaju da se njemu nešto dogodi, pošto ga je dobio već u poznim godinama iz trećeg braka sa psihijatrom, 30 godina mlađom, Danijelom Tiosavljević.

- To mi je treći brak. Ja sam imao 60 godina kad mi se rodio sin, supruga Danijela, koja je 30 godina mlađa od mene, skrenula mi je pažnju da sam star i da treba da obezbedim sina. Ja sam mislio da je to logično i kad je sin imao sedam meseci ja sam prepisao stan na njega. Desilo se to da kad sam se razveo sa Danijelom, desetak godina nakon rođenja Mateje. Nisam video sina sedam godina, moj sin je rastao bez oca, kao i ja. U međuvremenu sam postao ambasador u Nigeriji, gde sam bio dve godine, nisam mogao da povedem sina tamo. Kad sam se vratio, ponovo sam želeo da viđam sina kao i pre odlaska u Nigeriju. Moj sin je tada imao 15 godina, socijalni rad je razgovarao tad sa njim. Moram da napomenem da sam ja uredno plaćao alimentaciju svakog meseca u iznosu od 1.860 evra. I dan-danas uredno plaćam alimentaciju. Sin i majka su odlučili da ne žele da me viđaju. Rekli su mi da samo u pratnji policije smem da viđam Mateju. Ja sam rastao bez oca i znam koliko je to bolno. Sad kad je napunio 18 godina da se dešava ovo, ja njega toliko dugo nisam video da ne znam da li bih ga prepoznao - ispričao je dr Marić.

Advokat Mateje Marića, Nemanja Jolović, izjavio je za Pink da u spornom stanu boravi treće lice, Aleksandra Marić, druga Marićeva supruga.

- Bolje da me ne vučete za jezik kad je Nemanja Jolović u pitanju, ja se čudim kako njega uopšte advokatska komora drži. On je godinu dana bio u pritvoru jer je podmićivao sudije. Taj advokat govori samo neistinu, Aleksandra nikada u tom stanu nije živela. Dolazila je samo da me obilazi jer sam bolestan. Bio sam u bolnici, brinula se o meni kad mi je bilo najteže - objasnio je Marić.

Psihijatar Jovan Marić rekao je da bi najviše voleo da se pomiri sa sinom, kao i da ga voli uprkos svemu što se trenutno dešava.

- Najviše bih voleo da sin Mateja dođe u stan, u svoju sobu koja stoji netaknuta otkako je otišao. Nemam kako da stupim u kontakt sa sinom. Imam 80 godina, još par godina ću da živim, stan je pun stan cveća i knjiga, neka dođe. Svi smo mi imali neke ljubavi, ali samo je ljubav prema deci trajna. Volim svog sina uprkos svemu, jedva sam čekao da dobijem sina, imao sam tada dve ćerke, da proživim opet svoje detinjstvo kroz njega - rekao je Marić.