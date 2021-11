'MORAM DA BRANIM SVOJU ČAST!' Kon podneo krivične prijave zbog pretećih grafita!

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da su podnete krivične prijave protiv onih koji su na zidu zgrade u kojoj živi ispisivali antisemitske i preteće grafite.

Kon se odlučio na ovaj potez jer mora da odbrani svoju čast, naveo je Kon.

- Lične krivične prijave su podnete jer branim svoju čast. To je rušenje mene lično, a ujedno i rušenje poverenja u ceo Krizni štab. Neko mora da razume da je u ovim situacijama kritika jako potrebna, međutim, dolaze određene granice kad to pređe u poziv na linč. Ja se ne osećam ugroženo, a nemam ni vremena da se osećam tako. Od one večeri toliko mi prilaze ljudi i zahvaljuju mi se i pružaju podršku. Dobio sam od američkog ambasadora pismo podrške. Imam podršku kolega, Srpskog lekarskog društva, bivšeg komandanta... Ljudi koji misle da Krizni štab nema podršku greše - izjavio je Kon.

Takođe, Kon se osvrnuo i na ivermektin, lek koji su pojedini lekari počeli da prepisuju pacijentima obolelim od korone.

Uzimanje Ivermektina, veterinarskog leka protiv parazita, oštro je osudio. Objasnio je da ne postoji nikakav pokazatelj da je taj lek koristan u lečenju kovida.

- Zakonski je regulisano da se koriste lekovi koji su registrovani, međutim, u vanrednim situacijama dozvoljeno je da se i neregistrovani lek koristi ukoliko se pokaže da je koristan. Protokol za lečenje nije tek tako napisan. Tu učestvuje 20 vrhunskih stručnjaka koji utvrđuju da li je nešto za upotrebu. Ivermektin se nikada nije našao na našoj listi, ali kao tema jeste. Razgovarao sam i sa drugim lekarima koji se slažu da nema nikakvih pokazatelja koji potvrđuju da je to korisno, već suprotno. To je čist eksperiment. Protokol za lečenje je doktrina kao što je i vakcinacija. Taj lekar koji prepiše Ivermektin nije savestan i ne poštuje doktrinu. Sankcije moraju da postoje - objasnio je dčlan Kriznog štaba.

Epidemiolog je apelovao i na roditelje da ne shvataju vakcinaciju dece kao vid pretnje već kao tekovinu imunizacije.

- Vakcinacija dece se tretira kao neka pretnja deci. Lično mislim da je to sramotno. Neko ko govori protiv vakcine govori protiv tekovine imunizacije. Odluka da roditelj ne vakciniše dete je odluka roditelja da mu se dete zarazi. Roditelji i te kako skrivaju zaražene - rekao je Kon.