VAŽNO UPOZORENJE O PROSLAVI PRAZNIKA! Udovičić: Slavite u krugu porodice! Vakcina, pa odlazak na doček Nove godine

Ulazimo u sezonu slava, vrlo brzo će i Nova godina i Božić, i dok jedni biju bitku za tuđe živote zbog korona virusa, drugi planiraju kako da proslave sve predstojeće praznike.

Komandant Vojne bolnice Karaburma doc. dr Ivo Udovičić drugi rođendan zaredom je nedavno proslavio u crvenoj zoni ove ustanove, a biće tako i sa budućim praznicima, te s tim u vezi, apeluje na sve da slave u krugu porodice, nevakcinisanima da ne idu na slave, a na sve da se vakcinišu, pa da idu na doček Nove godine.

- Ja sam samo jedan primer skoro desetine hiljada zdravstvenih radnika koji, evo, već skoro dve godine radimo u kovid bolnicama u celoj državi, i ono što je za nas zaista poražavajuće jeste dužina trajanja. Mi smo samim tim odvojeni od naših pacijenata, odvojeni na neki način i od naših porodica, radimo ovaj posao koji je iscrpljujući, u specifičnim uslovima, visokorizičan i to je ono što je frustrirajuće za nas. Posebno je frustrirajuće kada vidimo da jedan deo stanovništva živi potpuno normalno kao da se ništa ne dešava, a jedan deo nas koji neprekidno radimo već drugu godinu u kovid sistemu, nemamo vremena ni za osnovne porodične stvari, da slavimo rođendane, proslavljamo praznike sa svojim porodicama... - priča doc. dr Udovičić.

Podseća da se nisu oni školovali za ovaj posao, ali da nema ko drugi da ga radi. Zato apeluje na ljude da im pomognu.

- Mi uvek govorimo istinu. U ovim bolnicama je istina. Ovo traje skoro više od dva meseca, i trajaće sigurno još toliko. Mi ćemo dočekati i predstojeću Novu godinu u ovoj bolnici i božićne praznike, i plašim se da nećemo dočekati i Novu godinu, i da ću i sledeći rođendan dočekati u ovoj bolnici. Rođendani se slave u krugu porodice sa decom, nažalost, mi to nismo u mogućnosti, nismo u prilici, već organizujemo ovde skromno koliko može. Teško jeste. Zato je moj apel da se pomogne zdravstvenim radnicima. Granice postoje za svakoga, pa i za zdravstvene radnike. Plašim se da u jednom trenutku neće moći više da izdrže i da ćemo biti u problemu - kaže on.

Napominje da su svi zdravstveni radnici željni svog posla i svojih pacijenata, koji su u toku epidemije i te kako ugroženi:

- Mi smo odvojeni od naših bolnica i naših pacijenata. I naši pacijenti stalni nemaju mogućnost da se leče kao što bi trebalo da se leče pod normalnim uslovima. Govorimo o ne-kovid pacijentima. Dakle, naša prava su uzurpirana, prava nas zdravstvenih radnika, desetine hiljada zdravstvenih radnika, koji ne možemo da se bavimo poslom za koji smo školovani, i prava ne-kovid pacijenata da se leče.

Ističe da ova situacija mora da se prekine i da je jedni, uslovno rečeno, lek, vakcina.

- Ne postoji lek. Čarobni lek ne postoji. Nije ovo epidemija samo u Srbiji, ona je u celom svetu, globalni problem. I globalno gledana kompletna struka je stala iza vakcinacije, podržava vakcinaciju. Moramo da napravimo kolektivni imunitet. Jedino je to ono što će sprečiti virus da dalje cirkuliše, da se dalje menja. Vidimo da ovaj virus evoluira u opasnije sojeve za nas, a za njega mnogo bolji. Mnogo lakše zaražavaju osoblje, mnogo lakše izbegavaju naše imunitete, i plašim se da ćemo u jednom trenutku doći u situaciju da će virus potpuno da izbegava naša antitela ako se ne vakcinišemo u velikom broju i dovoljno brzo - kaže Udovičić.

Na pitanje da li će opet da pozove sve koji planiraju na doček Nove godine da je provedu kod njih, kao što je to učinio prošle godine, doc. dr Udovičić kaže da je to ono što je najtragičnije za njih.

Svako od nas će doći u kontakt sa virusom

- To je nešto najtragičnije za nas zdravstvene radnike koji radimo u kovid sistemu, kada izađemo mrtvi umorni iz bolnica i krenemo kući da prespavamo, onda vidimo ljude da normalno žive kao da se ništa ne dešava. Shvatam ja sve to, i sve je to normalno, ali opet je jedan jedini korak potreban da pomognu i oni nama da se svi vratimo normalnom životu.

- Ja sam prošle godine na jednoj konferenciji pozvao više iz besa ljude pošto su bili planirani dočeci kao i sada. Planiraju se dočeci, a mi smo ovde imali kompletno zaražene porodice, nažalost mnoge i preminule, koji su došli neposredno nakon nekih vidova proslava. Uglavnom su to bile svadbe i velika rođendanska slavlja. Virus ne bira ni godine, ne bira ni pol, on će zaraziti... Svako od nas će doći u kontakt sa virusom. Ne možemo više da ga izbegnemo. I ono što je moja poruka svima, bolje je da taj virus sačekate ako ste vakcinisani, i ako imate spremnu odbranu i antitela. Nećete imati teži oblik bolesti, nećete završiti na respiratoru, umreti - kaže doc. dr Udovičić.

I on, kao i većina zdravstvenih radnika i epidemiologa preporučuje da se slavi u krugu porodice.

- Jedini način da zaustavimo širenje virusa jeste da ograničimo kontakte. To je osnovno epidemijsko pravilo. I, da nosimo maske, da držimo distancu, higijenu. Ako već slavite, slavite u krugu porodica, što manji broj ljudi, i što manji kontakt. Onima koji su nevakcinisani savetujem da ne idu na slave, ne samo da rizikuju svoje zdravlje, nego rizikuju da u tom trenutku budu prenosilac, zaraze nekog, pa da se posle kaju - istakao je komandant Vojne bolnice Karaburma.