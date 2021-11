U SRBIJU STIŽE SNEG! U narednih par dana magla i kiša, a evo gde se očekuju PRVE PAHULJE!

U Srbiji će danas biti malo do umereno oblačno, samo na zapadu i jugozapadu i u Timočkoj Krajni sa slabom kišom ponegde.

Jutarnja temperatura od -2 stepena do 6 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni.

Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.

Biometeorološka porognoza

Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele, a najveće tegobe mogu osetiti srčani bolesnici i astmaičari. Meteoropate mogu osetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Savetuje se povećan oprez učesnicima u saobraćaju.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 18.11.2021. do 22.11.2021.)

Od četvrtka do subote pretežno oblačno, mestimično slaba kiša, u planinskim predelima slab sneg. U nedelju i ponedeljak po kotlinama magla, u toku dana pretežno sunčano i malo toplije.

Ponedeljak

Ujutro ponegde po kotlinama magla, u toku dana u većem delu razvedravanje, na zapadu i jugozapadu umereno oblačno i suvo, u Timočkoj Кrajini tmurno sa slabom sipećom kišom. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 7, najviša od 9 do 14 stepeni. Udari vetra veći od 17 m/s

Utorak

Ujutro ponegde po kotlinama magla, u toku dana u većem delu pretežno sunčano, u Timočkoj Кrajini tmurno sa slabom sipećom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 6, najviša od 7 do 13 stepeni. Udari vetra veći do 17 m/s 90

Sreda

Ujutro ponegde po kotlinama magla, u toku dana u većem delu pretežno sunčano, u Timočkoj Кrajini tmurno sa slabom sipećom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak i olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 6, najviša od 8 do 13 stepeni.

