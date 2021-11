ĐERLEK UPOZORAVA: 'Nema opuštanja, VIRUS JE TU!' Otkrio koliko je izvesno da kovid propusnice važe 24 SATA

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek rekao je da je situacija i dalje zabrinjavajuća bez obzira na ohrabrujuće vesti, da posle devet nedelja imamo pad visokih brojeva, ali nemamo baš upečatljive argumente koji će nam dozvoliti opuštanje.

"Nema opuštanja, potrebna je opreznost, virus je tu, naša nedisciplina mu olakšava da pronađe nezaražene ljude i da opstaje, omogućava da mutira što može biti vrlo neprijatno", kaže Đerlek.

Đerlek kaže da su i kovid propusnice i produženi raspust doveli do smirivanja situacije.

"Moramo naglasiti da je mnogo oštrija kontrola sprovođenja mera takođe dala rezultat, broj vakcinsinih trećom dozom dao je rezultat. Na današnji dan imamo 1.215.000 ljudi koji su primili treću dozu. Sve to kada uzmemo, možemo da kažemo da je to dovelo do pada", istakao je Đerlek.

Kaže da moramo da nastavimo sa masovnom imunizacijom.

"Ljudi sve više shvataju značaj vakcinacije. Kovid propusnice su povećale procenat vakcinisanih - to je 50 odsto što se tiče prve doze", rekao je državni sekretar.

Koliko je izvesno da kovid propusnice važe non-stip

Celo leto je bilo do 2.000 dnevno datih doza, sada dajemo na dnevnom nivou 30.000 do 40.000 doza, sedam do osam hiljada je prvih doza.

"To nije broj s kojim smo zadovoljni. Bitno je da ljudi shvataju značaj vakcinacije. Manje obraćaju pažnju na gluposti koje antivakseri plasiraju na društvenim mrežama", rekao je on.

Govoreći o tome da li će kovid propusnice važiti 24 sata, Đerlek kaže da ako nastavimo ovako, da padaju brojke, to nije izbor broj jedan.

"Ministarstvo zadravlja prati situaciju na dnevnom nivou i ako se pogorša stanje, onda smo za restriktivnije mere, možda ćemo predložiti i tu meru", istakao je Đerlek.

Stanje u selima na Pešterskoj visoravni

Đerlek kaže da je četvrti talas ranije počeo u tom delu nego u ostalim delovima Srbije - u Regionalnom centru u Novom Pazaru su 62 hospitalizovana pacijenta, pre mesec dana bilo je 200 ljudi.

Što se tiče procenta vakcinacije, u Tutinu je 20 posto, u Novom pazaru 32, u Sjenici 37. Kaže da je situacija zadovoljavajuća.

Đerlek kaže da nije potvrđen delta plus soj virusa u Srbiji.

