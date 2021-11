KAKO IZGLEDA RADNI DAN KOVID REDARA U GSP? Žena nije nosila masku u autobusu, pa zbog inata plaća dve kazne! Evo kako to izgleda!

Uzaludni su izgovori: "Zaboravio sam da stavim masku"; "Evo tu mi je, u džepu"; "Mene neće korona!"; "Preležala sam"; "Imam kovid propusnicu"...

Umorni putnici vraćaju se s posla, popodnevni je špic u prometnoj Ulici kneza Miloša. Neki su zaboravili da stave i masku. I to će ih koštati.

"Dobar dan, poštovanje, mi smo komunalna milicija. Vas dvoje, molim vas, napustite vozilo".

- Moramo da budemo smireni i predani. Jer, tanka je nit koja jednog službenika deli od prekoračenja ovlašćenja. Potrebno je mnogo strpljenja. Danas su pripadnici Sekretarijata za poslove Komunalne milicije na više različitih lokacija na teritoriji Grada Beograda vršili pojačanu kontrolu nošenja maski u vozilima javnog linijskog prevoza. Velika većina putnika striktno se pridržava postojećih epidemijskih mera i preporuka i imala je zaštitne maske... Moja patrola je napisala 10 kazni, na lokaciji Kneza Miloša, od Kralja Milana do Mostarske petlje. Izvšili smo kontrolu na više od 100 vozila na različitim linijama - objasnio nam je komunalni milicajac Dragan Bulatović.

Procedura je sledeća:

- Mi uočimo lice koje je bez zaštitne maske, predstavimo se, kažemo razlog dolaska, izvedemo lice, uzmemo lični dokument, sačinimo prekršajni nalog na licu mesta i damo savet da se nosi zaštitna maska posebno u vozilima javnog prevoza - zaključuje Bulatović.

Autobus staje, ulazimo sa ekipom unutra. Gužva je, ljudi i ne primećuju da se nešto događa. A onda - prvi koje smo susreli bez maske zamoljeni su da odmah izađu napolje. To su uradili bespogovorno - autobus nastavlja put dalje.

U pitanju su bili momak i devojka, maloletnici. Oni neće biti kažnjeni, samo ljubazno upozoreni. Patrola komunalne milicije ne postupa sa mlađima od 18 godina, jer je to ingerencija MUP.

Masa se pokretala, ljudi su dolazili i odlazili, a cilj je bio ući u prvi naredni autobus.

"Vas dvoje, molim vas da napustite vozilo", naredba je koju su dva putnika odmah poslušala. Oni su zaista bili jedini u tom delu autobusa koji nisu nosili masku.

"Ja sam preležala koronu", govori jedna mlada žena, vidno dotaknuta činjenicom da je "na tapetu". I tu je počelo nešto što nismo očekivali - odbijanje svake dalje saradnje od strane gospođe, dok je momak kraj nje bez ikakvog komentara predao ličnu kartu. Ta dva "lica" bila su očito sušta suprotnost - momak koji prihvata odgovornost i žena koja tera mak na konac, a potom izvlači ne jednu, već dve kazne zbog svog ponašanja.

"Mi smo danas u kontroli nošenja zaštitnih maski u javnom linijskom prevozu", govorio joj je milicajac, na šta se ona nadovezala opaskom "I ko je preležao?".

"Nema veze ko je preležao, maska mora biti prisutna na licu. Naredba je takva da svi unutar tog zatvorenog prostora moraju imati. Daćete mi vaša lična dokumenta", govorio je službenik.

"Ja neću da dam", kulturno je, ali prkosno govorila žena.

"Je l' znate da tako pravite drugi prekršaj?", upitao ju je.

"Nisam obaveštena", kazala je.

A taj drugi prekršaj je ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kada je na to bila upozorena, rekla je da ona nikoga nije ometala. I zaista nije, onako kako se to doživljava u međuljudskim odnosima, ali jeste onako kako to prepoznaje zakon. Jer, zbog njenog odbijanja da da ličnu kartu uprkos ovom upozorenju, značilo je da kontrola drugih putnika privremeno prestaje, jer mora da se sačeka patrola MUP, a to se smatra ometanjem.

Međutim, mladić kraj nje nije pridikovao ništa. I on je morao da čeka da se ova procedura završi, iako je nije poznavao. I nije joj to zamerio.

"Pozvaćemo patrolu MUP da utvrde identitet".

Shvativši da milicajci neće popustiti, žena je prestala da se buni. Do duše, non stop je držala telefon u ruci i razgovarala. "Sve je u redu, sve znam kako ide", govorila je cupkajući bez namere da dalje otežava situaciju. Vremenom se nekako opustila. Razgovarala je s milicajcem i frustraciju na licu zamenio je osmeh, mada više ironičan nego topao.

Pre nego što su joj napisane dve kazne - jedna zbog toga što nije imala masku, a druga zbog ometanja službenog lica, što staje ukupno 25.000 dinara, stigla je i patrola MUP.

Hladni pogledi, uspravan stav, i bez suvišnih reči, počeli su da rade. Gospođa im je pružila ličnu kartu, a oni su je ustupili kolegama iz Komunalne milicije. U vreme špica to čekanje MUP pomalo je potrajalo, a sa nama je sve vreme stajao i momak koji je strpljivo čekao da i njemu bude napisana kazna.

"Mogu li ja da dobijem vaša prezimena?" upitala je policajce, iako je u ovoj situaciji to delovalo potpuno nepotrebno.

Potom je fotografisala komunalnog milicajca dok uzima njene podatke i bila zamoljena da se pomeri - fotografisanje je dozvoljeno, ali sa pristojne udaljenosti, govorili su joj komunalci.

"Predajemo komunalnoj miliciji na dalji rad, jesmo i dalje potrebni?", upitali su.

"Samo sačekajte minut", dodaje žena.

Kada milicija postupa profesionalno, pisanje prekršajnog naloga izgleda izgleda kao neka automatska radnja. Nije bitno ko je prekršilac, ni "zašto baš on". Kazna udara po džepu, ali ne jer milicioneri baš njoj žele da napakoste, već zato što obavljaju svoju dužnost.

Ljudi koji su bez maske zatečeni imaće pravo i da traže sudsko odlučivanje. U tom slučaju oni će Prekršajnom sudu morati da proslede zahtev. Ako, pak, priznaju prekršaje, platiće kaznu 50 posto jeftinije u roku od 8 dana.

Gospođa, koja ni u jednom trenutku nije bila nekulturna, već samo neprijatna u želji da se odbrani, kao da nije znala da je dužna i komunalnom milicioneru da preda svoja lična dokumenta. Teranjem inata samo je zadržala ekipu, utrošila vreme policajcima MUP i, takođe, dovela do toga da mladić koji nije rekao nijednu reč sve vreme čeka. Mišljenje i stav su jedno, a zakon je drugo.

Čak i ako mislite da su maske nepotrebne, čak i ako ste uvereni da niste prenosilac virusa, jer ste vakcinisani ili imate antitela, vi ste dužni da u zatvorenom prostoru nosite maske. Ako vas uhvate u prekršaju, pošteno je i da ga priznate.

Autor: