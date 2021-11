KAKAV JE RIZIK OD MOŽDANOG UDARA NAKON KORONE? Neurolog objasnio koje grupe su najugroženije - 'Nisu pošteđeni ni mladi, ni zdravi pacijenti!'

Moždani udar i tromboza su u okviru kliničke slike korona virusa, a evo koji procenat pacijenata će ih doživeti prema aktuelnim podacima.

Neurolog dr Aleksandar Ristić pričao je o moždanom udaru čak i kod mladih i zdravih ljudi, a onda objasnio kakav je rizik kod onih koji imaju, ili su preležali kovid.

"Moždani udar se pojavljuje u sklopu kliničke slike infekcije, kovid je nesumnjivo bacio bombu u medicinsko znanje, mnoge stvari su nedovoljno definisane i utvrđujemo ih posmatranjem. Nema sumnje da u serijama pacijenata koji su u bolnici, do pet posto će imati moždani udar i drugi vaskularni problem, trombozu arterija, pluća, dubokih vena... Sklonost ka zgrušavanju krvi unutar ove bolesti je prepoznata i mi na tome možemo da radimo, nema sumnje da je nešto povećana incidencija vezana za ovaj period u kojem se nalazimo. Kovid nije samo respiratorna bolest, mi upoznajemo više lica tog sistemskog problema i može da uzrokuje kaskade koje dovode do događaja koje ne možemo direktno da vežemo za bolest pluća", rekao je doktor.

Da li je neka grupa pacijenata ugroženija od drugih, kompleksno je pitanje.

"Po svemu sudeći, nemaju veze godine, starija populacija je najugroženija od kovida uopšteno. Rizik infekcije u odnosu na smrtni ishod pokazuje da je starost najvažniji faktor rizika. Ako korona uđe u starački dom, smrtnost se penje do 70 odsto. To nije isto kao za mlađu populaciju. Stariji su ugroženiji kovidom, ali se sa stanovišta tromboze verovatno svi nalaze u istom riziku", rekao je on.



Autor: