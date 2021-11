UZIMAJU LEKOVE ZA POTENCIJU OD 15. GODINE: Mladi se plaše da se ne obrukaju, a NISU SVESNI koliko time štete zdravlju!

U srpskim apotekama se proda oko pola miliona lekova za potenciju, ipak podatak koji je zabrinjavajući jeste da tinejdžeri u Srbiji počinju da ih koriste već od 15 godine. Naime, veliki broj ovih lekova može se kupiti bez recepta.

Za ove lekove nije potreban recept, pa tako mladi mogu kupiti ove lekove za 1.000 do 1.500 dinara. Kako anonimno kažu farmaceuti "mladi samo dođu i mi im samo prodamo". Uglavnom o tome neće da pričaju, što i ne čudi.

Psihijatar Jovan Marić kaže da mladi posežu za lekovima za potenciju da se ne bi obrukali pred devojkama. Često je stid ono što ih tera da upotrebe lek.

"Dolaze mladi u 20-im godinama, frustrirani, prvi susret s nekom devojkom, malo se stide, treba da se skinu, pa kažu 'da probam ja malo s tim", priča Marić.

Urolog Aleksandar Milošević smatra da je problem što su vijagra i kamagra lako dostupne.

"Uvek ima upotrebe i zloupotrebe. Danas se mnogo zloupotrebljava taj lek. Ono što je problem je to što su ovi lekovi dostupni lako. Ako on to sam rešava u mladosti, bez da potraži stručnu pomoć, imaće određeni problem sa impotencijom. Jedan od glavnih krivaca za korišćenje je pornografija. To nije normalna stvar, oni glume, i plus su pod lekovima da bi održali dugoročnu erekciju. Ako je nekom to dostupno sa 14, 15 godina, i plus lekovi mogu da ga naprave Supermenom, gubi se realna komunikacija. Mislim da je ljubav ugrožena", priča Milošević i dodaje da kod starijih može doći i do smrtonosnog ishoda.

A ono što je važno da se zna jeste da je kamagra opasna jer nije registrovan lek, nema je u apotekama, a kvalitet i sastav niko ne kontroliše pa lako može da se falsifikuje.

Dr Goran Popović kaže da u tabletama nema ono što piše da treba da ima, a šta ima, ko zna.

"Moj najmlađi pacijent imao je 18 godina. Bilo je i mlađih pa dođu s majkom, ocem. Ti lekovi šire krvne sudove u celom organizmu, i u mozgu, očima, nosu, srcu, ne samo tamo gde se očekuje."

Evo kako ovo komentarišu mladi iz Srbije:

"Iz nekog mog iskustva, što se bolje pokažeš, to će pre da te zavoli. Nije to strah, to je sve iz neke želje da se pokažeš što bolje u tom trenutku. Neki sumnjaju u sebe ili su popili malo više, pa zbog te nesigurnosti bi uzeli to, nosili kod sebe u novčaniku za ne daj Bože, što se kaže", otkrio je jedan mladi čovek koji je želeo da ostane anoniman.

