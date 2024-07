Pažljivo čuvajte lekove u vrelim danima

Većina lekova ne podnosi temperaturu višu od 25 stepeni Celzijusa, pa letnje vrućine zahtevaju poseban oprez u čuvanju medikamenata kako ne bi izgubili delotvornost ili se pretvorili u otrov.

Talasi vrelih dana se smenjuju a uzimanje terapije nije uvek u vreme kada ste kod kuće, pa ste možda kutiju sa antibioticima stavili u džep ili tašnu da lek popijete na plaži, ili dok šetate gradom, ili ste kutiju leka ostavili u automobilu?! Ovakvo postupanje je ne samo pogrešno, već i opasno i može rezultirati ozbiljnim posledicama po vaše zdravlje. Letnje vrućine zahtevaju naglašen oprez kod čuvanja lekova, upozoravaju stručnjaci.

Dakle kada živa u termometru pređe 25 stepeni, neophodno je da povećate brigu o čuvanju lekova koje koristite. Visoke temperature mogu izazvati promenu aktivnih supstanci čime će efikasnost leka biti umanjena, ili mogu dovesti do promene boje, konzistencije, mirisa, ukusa ili pak izazvati proces razgradnje leka. Zato je pravilno postupanje sa lekovima od suštinskog značaja, kako bi efekti vaše terapije bili dobri.

Lekovi se moraju čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. To „hladno“ podrazumeva temperaturu do 25 stepeni. Najbolje je da kutije sa lekovima čuvate u posebnoj fijoci u najhladnijoj prostoriji vašeg stana, ali nikako ne u kupatilu ili kuhinji gde je zbog pare, vlaga iznad granice dozvoljenog i predstavlja dodatni rizik.

Apotekari savetuju i da se antibiotici tokom vrelih dana čuvaju u frižideru jer bi u protivnom mogli izgubiti stabilnost i efikasnost. Lekovi protiv epilepsije, lekovi za srce ili hormonska terapija, veoma su osetljivi i ne bi ih trebalo izlagati višim temperaturama ili jačoj svetlosti u bilo kom trenutku. Kapi za nos, kapi za oči i kapi za uši, kao i vaginalne tablete, potrebno je čuvati na temperaturi od 2 do 8 stepeni Celzijusa. Kapi za oči morate baciti najkasnije 30 dana posle otvaranja, čak iako ste ih čuvali na pomenutoj temperaturi. Praćenje preporuka proizvođača za pravilno čuvanje lekova od presudne je važnosti za očuvanje aktivnih supstanci i sprečavanje gubitka delotvornosti i efikasnosti vaših lekova.



Svetski problem

Nedovoljan stepen zdravstvene edukacije koji rezultira i neadekvatnim čuvanjem lekova u urbanim domaćinstvima sa svim posledicama koje sobom takvo postupanje nosi, svetski je problem, pokazale su studije Nacionalnih instituta za zdravlje Brazila i Argentine, a vrlo slične rezultate dale su i studije sprovedene u 5 gradova SAD-a i na Novom Zelandu.

Studije su pokazale visoku prevalenciju urbanih domaćinstava sa neadekvatnim čuvanjem lekova od čak 76,0%. Direktno izlaganje sunčevoj svetlosti zabeleženo je u 10,9% domaćinstava, prisustvo prašine u 23,6%, čuvanje lekova u kuhinji, kupatilu, garaži 38,3%, skladištenje na dohvat dece u 76,0%. Lekovi koji se više ne koriste najčešće se nedozvoljeno odlažu u životnu sredinu u 92,1% domaćinstava.

Studije su pokazale i da je neadekvatno čuvanje verovatnije ukoliko je briga o lekovima odgovornost muškarca, odnosno ukoliko u domaćinstvu nema žena i nema dece. Nešto niži skor zabeležen je ukoliko o čuvanju lekova brinu starije osobe.

Pravila za vrele dane

Bilo bi važno da hronični bolesnici izbegavaju izlazak iz kuće u periodu između 10 i 17 sati tokom vrelih letnjih dana. Ukoliko ste pak prisiljeni da lekove nosite sa sobom onda se strogo pridržavajte sledećih pravila:

• Ako na put krećete automobilom, lekove držite van prtljažnika ili kasete blizu volana gde temperatura može biti znatno viša. Potrebno je da vaš automobil bude klimatizovan kako bi se lekovima obezbedila temperatura ne viša od 25 stepeni Celzijusa.

• Ukoliko je potrebno da na put ponesete lekove koji zahtevaju hlađenje poput insulina, ili antibiotika, obavezan je ručni frižider, ali pazite da lek ne dođe u direktan kontakt sa ledom ili hladnim pakovanjem, čime bi bio izložen preniskim temperaturama koje bi ga takođe mogle oštetiti. Zato upakujte kutiju leka u hermetički zatvorenu plastičnu kutiju koju dodatno možete obmotati debljim slojem gaze.

• Uvek kada napuštate vozilo lekove obavezno ponesite sa sobom.

• Ako putujete avionom lekove nosite isključivo u ručnom prtljagu kako biste izbegli rizik da budu izloženi ekstremnim promenama temperature, a i kako bi vam bili pri ruci ukoliko zatrebaju.

• Tokom letnjih vrućina možete koristiti za prenos lekova i termo torbe ili futrole za prenos lekova.

• Uvek se posavetujte sa svojim apotekarom koji će vam , u skladu sa lekovima koje koristite, dati najbolji savet kako da ih čuvate ili transportujete.

Uvek van domašaja dece Porodice sa decom moraju biti posebno oprezne, jer neki lekovi poput onih za povišeni krvni pritisak, aritmiju, depresiju, ali i mnogi drugi mogu biti veoma opasni po dečije zdravlje. Ukoliko se desi da je vaše dete progutalo neki vaš lek, odmah potražite pomoć lekara.

Hemofarm – Aleksandra Gazivoda

Autor: Aleksandra Aras