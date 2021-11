OBJAVLJENA PROGNOZA ZA ZIMU! Evo koliko će biti ledenih dana u Srbiji - Oglasio se direktor RHMZ (FOTO)

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka, dok se tokom januara očekuje suficit padavina.

Ovih dana u Srbiji vlada prohladno, oblačno i kišovito vreme, karakteristično za ovo doba godine, a zima nam se nalazi gotovo pred pragom. Ipak, lepa vest za zimogrožljive - temperature će biti iznad proseka, najavili su meteorolozi.

Tako je direktor RHMZ-a profesor dr Jugoslav Nikolić na svom Instagram profilu izneo sličnu prognozu.

"Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, u Srbiji se očekuje zima sa temperaturom vazduha iznad proseka, a prosečnom količinom padavina. Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2021/22. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do +1 stepen. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od 1 do 5 u nižim predelima, a od -3 do -1 stepen u planinskim predelima", naveo je on.

Dalje, on daje i prognozu za broj mraznih dana.

"Izgledi su da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od nule biti u intervalu od 35 do 60, a na planinama od 65 do 85 dana. Očekuje se od seda do 17 ledenih dana sa maksimalnom temperaturom nižom od nula stepeni, a na planinama od 25 do 45 ledenih dana. U drugoj polovini zime postoji mogućnost za pojavu talasa hladnoće".

Količina padavina će biti u domenu proseka.

"Klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka, dok se tokom januara očekuje suficit padavina. Sezonska količina padavina je u intervalu od 100 mm do 160 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 200 mm do 230 mm. Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom zimske sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 31 do 40, a na planinama do 50", naveo je direktor RHMZ-a.

Na kraju, najavio je da će konačni klimatski izgledi za zimu 2021/22. godine biti izdati nakon završene onlajn konferencije članica SEECOF regiona i postizanja konsenzusa o sezonskoj prognozi za jugoistočnu Evropu i Mediteran, 30. novembra.