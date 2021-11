EVROPA SE ZAKLJUČAVA, GRAĐANI NE ODUSTAJU OD PUTOVANJA: Ovo su najpopularnije destinacije!

Putnici koji žele da se osiguraju od otkazivanja putovanja usled pooštravanja kovid mera na uplaćenoj destinaciji moraju voditi računa da ne zakasne sa uplatom.

Do dočeka Nove godine ostalo je nešto manje od mesec i po dana, a u turističkim agencijama za Objektiv navode da se građani i te kako raspituju o novogodišnjim aranžmanima, ali i o osiguranjima od otkaza putovanja u slučaju zatvaranja destinacija.

– Najtraženiji su trodnevni ili četvorodnevni aranžmani u Bosni i Hercegovini i Mađarskoj jer za te destinacije nema ograničenja. Takođe, popularan je i Egipat, jer oni koji odluče da otputuju u Hurgadu ili Šarm el Šeik za Novu godinu mogu i da se okupaju u toplom Crvenom moru – navode u jednoj poznatoj agenciji.



ZELENI SERTIFIKATI NA TRGOVIMA

Ana Ječmenica iz Udruženja turističkih agencija Srbije za Objektiv objašnjava da su pored trenutno najvećeg interesovanja za Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku putnicima i te kako privlačne i Hrvatska i Slovenija.

– Zemlje regiona su najpopularnije jer prihvataju sve vakcine kojima su se naši građani cepili i gotovo da nema nekih većih ograničenja. Samo će za Božićni sajam u Budimpešti biti potreban zeleni sertifikat, a pretpostavljamo da bez njega neće moći da se ispraća 2021. ni na trgovima. Za Hrvatsku se prihvata i antigenski test za one koji nisu vakcinisani, što umnogome olakšava jer je on dosta jeftiniji od PCR. Možemo reći da su u fokusu naših turista za praznike destinacije do 300 km od mesta gde žive – kaže Ječmenica.

OSIGURANJE OD OTKAZA PUTA 45 DANA PRE ODLASKA

Sagovornica ističe da putnici koji žele da se osiguraju od otkazivanja putovanja usled pooštravanja kovid mera na uplaćenoj destinaciji moraju voditi računa da ne zakasne sa uplatom.

‒ Osiguranje od otkazivanja putovanja važi samo ukoliko se aranžman uplati 45 dana pre putovanja, što znači da oni koji izvrše uplatu sedam dana pre odlaska ne mogu imati ovo osiguranje. Njegova cena se kreće oko dva odsto od cene aranžmana, a svi koji ga uplaćuju prethodno treba da pročitaju sve o uslovima, jer se često dešava da osiguranja ne vraćaju novac ukoliko se granice zatvore. Upravo zbog toga izgovori putnika da nisu bili obavešteni ne dolaze u obzir – navodi sagovornica.