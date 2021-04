Žele da se osiguraju.

Vest o smrti princa Filipa, supruga kraljice Elizabete Druge, kao bomba juče se pronela celim svetom. Kako je već poznato, vojvoda od Edinburga je nedeljama unazad bio narušenog zdravlja, čak i primljen u bolnicu, ali nažalost svoj stoti rođendan nije dočekao. Iz Bakingemske palate objavljena je vest o njegovog smrti.

Sa velikom žalošću, njeno kraljevsko visočanstvo Kraljica objavila je da je preminuo njen voljeni suprug, njegovo kraljevsko visočanstvo princ Filip, vojvoda od Edinburga. Njegovo kraljevsko visočanstvo preminuo je mirno, ovog jutra u zamku Vindzor - pisalo je juče u zvaničnoj objavi.

Mnoga pravila su već uspostavljena kao što je i običaj kada premine visoko rangirani član kraljevske porodice. Kraljica Elizabeta Druga počela je juče osmodnevnu žalost za njenim suprugom, tokom ovog perioda zakoni neće dobijati kraljevsku saglasnost, a državni poslovi će se privremeno zaustaviti u znak poštovanja. Period kraljevske žalosti će se nastaviti u narednih 30 dana, nakon čega će se kraljica vratiti javnom životu i svojim dužnostima.

Iako princ Filip ima pravo na državnu sahranu, kako se navodi, on je pre smrti izrazio želju da se ceremonija njegovog ispraćaja obavi što je skromnije moguće. Umesto u Vestminsterskoj opatiji, pretpostavlja se da će Filpovo telo biti položeno u Sent Džejms palati, gde je bilo telo princeze Dajane nekoliko dana pre njene sahrane 1997. godine. Građanima neće biti dozvoljeno da vide telo. Što se tiče sahrane, veruje se da će lista gostiju biti svedena samo na porodicu, prijatelje i šefove država Komonvelta, koji će prisustvovati ceremoniji u kapeli Sent Džordž u dvorcu Vindzor, koja će podsećati na vojnu sahranu. Sve će morati da se prilagodi restriktivnim merama zbog pandemije kovida.

Od juče narod Britanije dolazi ispred Bakingemske palate, ostavlja cveće i poruke i oprašta se od voljenog princa. Na zvaničnom sajtu kraljevske porodice otvorena je i "Knjiga žalosti", a neke od poruka koje budu napisane će biti prosleđene članovima porodice i mogu biti zadržane u kraljevskoj arhivi.

S obzirom na aktuelnu zdravstvenu krizu, "Knjiga žalosti" neće biti otvorena za javnost da se upiše u nju, već je to moguće uraditi samo onlajn, na njihovom sajtu. Pored toga, kraljevska porodica zamolila je narod da, ukoliko žele, doniraju nešto u humanitarne svrhe umesto što će se okupljati ispred palate kako bi ostavili cveće, baš zbog toga da ne bi došlo da se veliki broj ljudi nađe tu zbog pandemije.

Autor: Nemanja Vujčić