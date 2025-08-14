'PLIVAJU U KRVI, U NOVM SADU POVREĐENE 64 OSOBE KOJE SU ČUVALE SNS PROSTORIJE' Vučić: Blokaderi su ih brutalno napali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima iz sedišta MUP u Palati Srbija.

Vučić je saopštio da je u Novom Sadu bilo pitanje da li će preživeti 300 građana koji su čuvali "svoju kuću", svoje stranačke prostorije.

Više je od 60 povređenih građana samo u Novom Sadu - rekao je Vučić.

- Sa zadnje strane su prišli motkama, topovskim udarima, napali. 64 povređena građana u prostorijama SNS-a. Uspeli smo da obezbedimo u poslednjem trenutku da do njih dođe Hitna pomoć. Ti ljudi neće da se povuku, suprotstavljali su se batinašima i blokaderima - kaže Vučić.

Rekao je da povređeni građani bukvalno plivaju u krvi.